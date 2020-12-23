Такого Лаврова вы еще не видели: Опубликовал забавное видео МИД России

Сам ролик (1 минута 32 секунды) представляет собой фрагменты из выступлений министра иностранных дел Сергея Лаврова, смонтированные так, что получается стихотворение.

Сам ролик (1 минута 32 секунды) представляет собой фрагменты из выступлений министра иностранных дел Сергея Лаврова

Российский МИД показал шутливый капустник, подготовленный к новогоднему приему для журналистов, который впервые прошел в онлайн-формате.

Видеоролик от "ДИП МИД Самиздат" под названием "Дальше будет только лучше" опубликован на странице МИД в Facebook.

В подписи говорится, что сотрудники ведомства, "следуя давней традиции "дипломатических капустников", подготовили видео, в котором постарались по-новому, с использованием современных технологий взглянуть на основные итоги деятельности российской дипломатии в 2020 году.

"В некотором смысле это трейлер запланированной на будущий год традиционной пресс-конференции по итогам внешнеполитической деятельности", — добавили в МИД.

Сам ролик (1 минута 32 секунды) представляет собой фрагменты из выступлений министра иностранных дел Сергея Лаврова, смонтированные так, что получается стихотворение. Открывается видео словами: "Все знают, что Сергей Лавров пишет стихи, но не все знают, что он ими разговаривает!" Надпись демонстрируется на фоне высотного здания МИД, на шпиль которого надеты очки и медицинская маска.

Накануне МИД провел традиционный новогодний прием для представителей российских и иностранных СМИ. "Впервые это мероприятие прошло в онлайн-формате, что ничуть не помешало дипломатам и журналистам поздравить друг друга с наступающим Новым годом", — отметили дипломаты в Facebook.