Такого Лаврова вы еще не видели: Опубликовал забавное видео МИД России

Российский МИД показал шутливый капустник, подготовленный к новогоднему приему для журналистов, который впервые прошел в онлайн-формате.
Видеоролик от "ДИП МИД Самиздат" под названием "Дальше будет только лучше" опубликован на странице МИД в Facebook.
В подписи говорится, что сотрудники ведомства, "следуя давней традиции "дипломатических капустников", подготовили видео, в котором постарались по-новому, с использованием современных технологий взглянуть на основные итоги деятельности российской дипломатии в 2020 году.
"В некотором смысле это трейлер запланированной на будущий год традиционной пресс-конференции по итогам внешнеполитической деятельности", — добавили в МИД.
Сам ролик (1 минута 32 секунды) представляет собой фрагменты из выступлений министра иностранных дел Сергея Лаврова, смонтированные так, что получается стихотворение. Открывается видео словами: "Все знают, что Сергей Лавров пишет стихи, но не все знают, что он ими разговаривает!" Надпись демонстрируется на фоне высотного здания МИД, на шпиль которого надеты очки и медицинская маска.
Накануне МИД провел традиционный новогодний прием для представителей российских и иностранных СМИ. "Впервые это мероприятие прошло в онлайн-формате, что ничуть не помешало дипломатам и журналистам поздравить друг друга с наступающим Новым годом", — отметили дипломаты в Facebook.