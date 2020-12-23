Скончался академик Николай Добрецов. Названа дата прощания

Известный ученый, академик и председатель Сибирского отделения РАН с 1997 по 2008 годы Николай Добрецов скончался в среду, ему было 84 года.

Известный ученый, академик и председатель Сибирского отделения РАН с 1997 по 2008 годы Николай Добрецов скончался в среду, ему было 84 года

Президиум Сибирского отделения Российской академии наук и Объединенный ученый совет СО РАН наук о Земле с глубоким прискорбием извещают о кончине 23 декабря 2020 года выдающегося российского ученого-геолога, академика РАН, доктора геолого-минералогических наук, с 1997 по 2008 годы председателя Сибирского отделения РАН и вице-президента Российской академии наук ДОБРЕЦОВА Николая Леонтьевича.

Похороны состоятся 26 декабря 2020 г.

Прощание в 12-00 в Доме ученых СО РАН по адресу: Новосибирск, Морской пр., 23