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Скончался академик Николай Добрецов. Названа дата прощания

13:45 23.12.2020 Фото: РАН
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Известный ученый, академик и председатель Сибирского отделения РАН с 1997 по 2008 годы Николай Добрецов скончался в среду, ему было 84 года.

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Известный ученый, академик и председатель Сибирского отделения РАН с 1997 по 2008 годы Николай Добрецов скончался в среду, ему было 84 года
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Скончался академик Николай Добрецов. Названа дата прощанияУмер один из создателей "Ну, погоди!" Александр КурляндскийЕщё 599 новостей

Президиум Сибирского отделения Российской академии наук и Объединенный ученый совет СО РАН наук о Земле с глубоким прискорбием извещают о кончине 23 декабря 2020 года выдающегося российского ученого-геолога, академика РАН, доктора геолого-минералогических наук, с 1997 по 2008 годы председателя Сибирского отделения РАН и вице-президента Российской академии наук ДОБРЕЦОВА Николая Леонтьевича.

Похороны состоятся 26 декабря 2020 г.
Прощание в 12-00 в Доме ученых СО РАН по адресу: Новосибирск, Морской пр., 23

похороны. скончался умер
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