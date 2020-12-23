Жестоко "изгоняла бесов" из маленькой девочки финалистка "Битвы экстрасенсов" Ирина Игнатенко

Издевательствами уже заинтересовались омбудсмены — уполномоченный по правам ребёнка в МО Ксения Мишонова прокомментировала нам ситуацию: она в курсе, видео видела, его уже направили в органы.

Игнатенко травит дитя дымом

Детские омбудсмены проверяют видео, на котором финалистка "Битвы экстрасенсов" издевается над ребёнком (якобы изгоняет из него духов).

Ирина Игнатенко — брюнетка из шоу про фейковых волшебников. Засветилась в 20-м и 21-м сезонах передачи, сумела завоевать четвёртое место во всей этой клоунаде. После карьеры на телеке стала продавать свои таланты в интернете. Волшебные свечи, обереги и даже сеансы изгнания бесов.

Один из них попал на видео. Игнатенко травит дитя дымом, рыдающего малыша держат на полу сразу трое взрослых, "ведьма" зажимает ребёнку рот. Издевательствами уже заинтересовались омбудсмены — уполномоченный по правам ребёнка в МО Ксения Мишонова прокомментировала нам ситуацию: она в курсе, видео видела, его уже направили в органы.

Источник: t.me