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Начальнику цеха «Помол» АО «Искитимцемент» Владимиру Булышеву объявлена благодарность Президента Российской Федерации

13:55 23.12.2020
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Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло вручил выдающимся новосибирцам государственные награды Российской Федерации на церемонии награждения, которая состоялась в преддверии Дня Конституции Российской Федерации – 11 декабря – в Правительстве Новосибирской области.

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«В канун государственного праздника мы чествуем тех, чей труд стал залогом значительных достижений в отечественной промышленности и сельском хозяйстве, культуре и спорте, науке и медицине», – подчеркнул Сергей Меняйло.

Владимир Булышев работает на предприятии с 1981 года, в должности начальника цеха «Помол» – с марта 2007-го. Под руководством Владимира Валентиновича на предприятии была проведена автоматизация процесса помола цемента, что существенно снизило расходы на вспомогательные ресурсы; достигнуто повышение часовой производительности цементных мельниц на 10%; повышение активности цемента с 48 до 52 МПа, что обеспечило качество выпускаемой продукции и стабильность производственных процессов. В 2020 году в «Помоле» введена в эксплуатацию современная сепараторная установка – и Владимир Валентинович также внес свой вклад в реализацию этого масштабного инвестиционного проекта.

Владимир Булышев умело координирует работу мастеров и цеховых служб. Совместно с подчиненными разрабатывает и периодически предоставляет на рассмотрение руководства предложения, касающиеся перспективного развития цеха, модернизации технологии производства. К заслугам Владимира Валентиновича за годы работы можно отнести монтаж и запуск в работу двух электромостовых грейферных кранов, переоснащение цементных мельниц новой внутренней бронефутеровкой, ввод в эксплуатацию 18 весовых дозаторов на всех цементных мельницах, системы безударного пуска цементных мельниц и другие производственные решения. Все усилия Владимира Булышева направлены на обеспечение стабильной работы цеха, исключение аварийных ситуаций.

«Владимир Валентинович прошел на цементном заводе достойный трудовой путь от помощника машиниста сырьевых мельниц до начальника цеха. Он всегда проявляет себя как грамотный руководитель, квалифицированный специалист, опытный наставник для молодых специалистов. Под его руководством коллектив цеха не только достигает высоких производственных показателей, но и принимает активное участие в общественной жизни завода, в том числе спортивных и культурно-массовых мероприятиях, занимает первые места по культуре производства. Это заслуженная награда!» – комментирует управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.

Владимир Булышев вручена благодарность Президента
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