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Обвинила в изнасиловании родного дела дочь популярного блогера

14:07 23.12.2020 Фото: Pixabay
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По словам Оли, он насиловал её с 7 до 12 лет.

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По словам Оли, он насиловал её с 7 до 12 лет

В Москве 14-летняя дочь известного бизнес-тренера заявила, что её пять лет насиловал родной дедушка.

Оля (имя изменено) попала в Центр психического здоровья вчера. И рассказала врачам жуткую историю из своего детства. Её родители в разводе, мама занимается бизнесом, отец — Родион С., руководитель консалтингового бюро, советник всевозможных фондов и известный коуч. В воспитании же ребёнка активное участие принимал дед по отцовской линии.

По словам Оли, он насиловал её с 7 до 12 лет. Сотрудники центра обратились к родителям, но те отказались с ними говорить. На данный момент девочке диагностировали "смешанное расстройство поведения и эмоции", также выяснили, что она уже знакома с ПДН (употребляла алкоголь). Олей занимаются медики, а с родителями будет работать уже полиция.

Источник: Телеграм

дедушка насилие в семье насиловал
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