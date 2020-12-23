Выразил соболезнования родным и близким Николая Добрецова губернатор Травников

Николай Леонтьевич Добрецов родился 15 января 1936 года в Ленинграде. С красным дипломом окончил Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова в 1957 году.

Николай Леонтьевич Добрецов скончался 23 декабря в возрасте 84 лет

Выдающийся российский ученый-геолог, доктор геолого-минералогических наук, академик РАН Николай Леонтьевич Добрецов скончался 23 декабря в возрасте 84 лет. От своего имени и от имени членов Правительства Новосибирской области Губернатор Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким Николая Добрецова.

Андрей Травников отметил, что Николай Леонтьевич был не просто всемирно известным крупнейшим учёным в области геологии, минералогии, тектоники, глубинной геодинамики: «О себе Николай Леонтьевич писал: «От отца я усвоил главное – верность науке и принципам научного творчества. У матери научился верности семье и семейным принципам». Эти уроки он пронёс через всю жизнь. Выдающийся российский учёный, удивительно смелый, дотошный, целеустремлённый исследователь, бесконечно преданный науке и при этом – заботливый, любящий супруг и отец.

Ещё он считал, что всякие идеи продолжают жить до тех пор, пока есть ученики, поддерживающие и развивающие идею. Важно не только накопление опыта, но и передача его молодому поколению. Среди учеников академика Добрецова – члены-корреспонденты РАН, множество докторов и кандидатов наук, продолжающих, развивающих его научные идеи».

Большую часть жизни Николай Леонтьевич посвятил изучению Сибири. Сложно назвать сибирский регион, на территории которого он не проводил полевых работ. Но занимался ещё и исследованиями в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, на Урале, Кипре, Кубе, в Индии, Иране, Пакистане, Таиланде, Омане, Малайзии, Японии, Албании и Китае. Участвовал в экспедициях научно-исследовательских судов в Тихом и Атлантическом океанах, опускался на дно озера Байкал и Атлантического океана (на глубину 5050 метров).

«Ушёл великий учёный и великий человек! Искренние соболезнования родным и близким!», – сказал Губернатор.

Николай Леонтьевич Добрецов родился 15 января 1936 года в Ленинграде. С красным дипломом окончил Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова в 1957 году.

С 1957 по 1960 работал начальником партии Алтайской геолого-разведочной экспедиции в г. Усть-Каменогорске. В Сибирском отделении Николай Леонтьевич Добрецов начал работать с 1960 года младшим (1960-1963), старшим научным сотрудником (1964-1971), заведующим лабораторией (1972-1980) Института геологии и геофизики СО АН СССР (Новосибирск).

В 1971-1972 работал заведующим лабораторией Института тектоники и геофизики ДВЦ АН СССР (Хабаровск). В период 1980-1988 гг. руководил Геологическим институтом в г. Улан-Удэ, с 1987 по 1988 являлся председателем Президиума Бурятского научного центра СО АН СССР.

В 1988 году был избран директором Института геологии и геофизики СО АН СССР (1988-1990), генеральным директором Объединённого института геологии, геофизики и минералогии (ОИГГМ) СО РАН им. академика А.А. Трофимука (1990-2006), директором Института геологии ОИГГМ (1990-2006), директором-организатором Института геологии и минералогии СО РАН (2005-2007).

Николай Добрецов работал первым заместителем председателя Президиума СО АН СССР –РАН (1990-1997), председателем Сибирского отделения РАН (1997-2007), вице-президентом РАН (с 1997-2007), до 2018 года возглавлял Объединённый учёный совет СО РАН наук о Земле, являлся членом Президиумов РАН и СО РАН.

Николай Леонтьевич Добрецов – основатель и лидер научной школы «Глобальная геодинамика и корреляция геологических процессов эволюции Земли», под его руководством с 1997 года реализуется программа реструктуризации СО РАН, включая развитие интеграционных исследований, обновление научного оборудования, поддержку молодёжи и многое другое. С именем учёного связано открытие и развитие новых научных направлений во многих институтах Сибирского отделения РАН, в особенности в Новосибирском, Бурятском, Якутском и Иркутском научных центрах. Достойно представлял российскую науку на международной арене, участвуя в Геологических конгрессах и конференциях, являясь членом и руководителем ряда рабочих групп и проектов.

Николай Добрецов – автор и соавтор более 780 научных публикаций, в том числе 48 монографий. Член редколлегий ряда научных журналов.

Академик РАН Добрецов Николай Леонтьевич – лауреат Ленинской премии в области науки (1976 г.), Государственной премии РФ в области науки и техники (1997 г.), лауреат премии фонда им. академика В.И. Смирнова (1997 г.), Общенациональной неправительственной Демидовской премии (1999 г.), премии имени А.Н. Косыгина (2003 г.), Государственной премии Республики Саха (Якутия), 2006 г., премии им. М.А. Лаврентьева (2007 г.); ему присуждена Международная премия академической издательской компании «Наука-интерпериодика» (2000 г.), премия РАН имени Д.С. Коржинского 2019 года.

Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007 г.), орденом Трудового Красного знамени (1986 г.), орденом «Данакер» Республики Кыргызстан (2004 г.), орденом Дружбы КНР (2006 г., 2007 г.), орденом Прогресса (КНР, 2008 г.). орденом «Почётный эколог» Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение (2007 г.); медалями: «За строительство Байкало-Амурской магистрали (1985 г.), «За укрепление боевого содружества» (1999 г.), юбилейной медалью «60 лет Кемеровской области» (2003 г.), «За заслуги в обеспечении национальной безопасности» (2006 г.), медалью Республики Тыва «За доблестный труд» (2006 г.), «За служение Кузбассу» (2006 г.), «За особый вклад в развитие Кузбасса» II степени (2007 г.).

Академик РАН Добрецов Николай Леонтьевич – Почётный житель города Новосибирска.

Похороны состоятся 26 декабря 2020 г. Прощание – в 12.00 в Доме учёных СО РАН по адресу: Новосибирск, Морской пр., 23.

Источник: Правительство НСО