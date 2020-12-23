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Размечтались о пенсии на уровне средней зарплаты жители России

14:45 23.12.2020 Фото: Pixabay
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Каждый пятый рассчитывает на более высокую пенсию.

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На 30 тысяч согласны 29,1 процента опрошенных

Большинство россиян хотели бы получать пенсию в размере 30-45 тысяч рублей, это следует из исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Пенсию не ниже 45 тысяч рублей, соответствующую средней зарплате по стране, хотели бы получать 46,6 процента респондентов. На 30 тысяч согласны 29,1 процента опрошенных.

Еще 22,1 процента россиян для нормальной жизни в старости нужно более 45 тысяч рублей в месяц. При этом лишь один процент опрошенных считают, что им хватит пенсии в пределах 25 тысяч рублей.

В Москве, которая традиционно отличается более высоким уровнем жизни, 44 процента респондентов хотели бы пенсию в пределах 45 тысяч рублей, а 38,5 процента считают, что она должна быть выше.

При этом большинство (52,3 процента) опрошенных сообщили, что в реальности получают или планируют получать пенсию в размере примерно 15 тысяч рублей. Каждый пятый рассчитывает на более высокую пенсию — до 30 тысяч рублей, еще 4,3 процента респондентов надеются на пенсию до 45 тысяч рублей, а 4,3 процента — на пенсию свыше этой суммы.

Исследование проводилось в ноябре, в нем приняли участие полторы тысячи человек со всей страны.

Источник: РИА Новости

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