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Магнитные бури и Парад планет: Какие космические сюрпризы после соединения Сатурна и Юпитера ждать в декабре 2020, открыла секрет Марина Арцибашева

15:18 23.12.2020, Наталья Жукова Фото: pixabay
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21 декабря жители Земли стали свидетелями редчайшего астрономического события - слияния Сатурна и Юпитера. Но никакого влияния на здоровье людей это соединение не оказывает. В этом уверена лектор Новосибирского большого планетария.

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Какая планета влияет на людей больше всего?

21 декабря жители Земли стали свидетелями редчайшего астрономического события - слияния Сатурна и Юпитера. Но никакого влияния на здоровье людей это соединение не оказывает. В этом уверена лектор Новосибирского большого планетария Марина Арцибашева.

—Другое дело, Луна. Она действительно влияет, к примеру, на сон. Чувствительные люди могут плохо спать в полнолуние, —считает наш эксперт. — Также жители Земли могут себя неважно чувствовать, когда происходят вспышки на Солнце. Могу ответить, что предугадать, когда такая вспышка случится, невозможно.

Марина Арцибашева рассказала "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 23 декабря, что до Нового года никаких космических "сюрпризов" бояться не стоит. По ее словам, все в нашей Солнечной системе взаимосвязано и устроено очень грамотно:

— Этакий солнечный город, где нет пробок, а движение отрегулировано до мелочей.

На вопросы читателей: что же делать, если каждый день состояние тревоги, мучают головные боли и сердце выскакивает? Марина Анатольевна попросила вести уравновешенный образ жизни, по возможности не нервничать, творить добрые дела и постараться с оптимизмом смотреть в будущее.

— А еще в морозные, ясные дни, в преддверии Нового года почаще смотрите в ночное небо, и вы сможете увидеть вереницу падающих звезд, это Геминиды, — посоветовала лектор Новосибирского большого планетария.

магнитные бури слияние Сатурна и Юпитера
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