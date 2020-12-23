Вернуть незаконную аренду в 17 млн рублей компании «Бердск-Инвест» обязал суд собственников скандальной новостройки бизнесмена Голубева

В Бердском городском суде 23 декабря 2020 года состоялось заседание по иску конкурсного управляющего компании «Бердск-Инвест» Виктора Кугушева к двум собственникам офисных помещений, которые, по версии представителя фирмы, незаконно обогатились. Ответчики, по данным суда, Валерий Дровецкий и Олег Кращук. Истец полагает, что они три года незаконно пользовались нежилыми помещениями в скандальной новостройке по адресу: ул. Ленина, 41/1.
Решение в пользу ООО «Бердск-Инвест» (признан банкротом в апреле 2015-го) принято Бердским судом еще в конце октября 2020 года. Но ответчики просили восстановить срок обжалования. Этому и было посвящено сегодняшнее заседание под председательством судьи Людмилы Карповой.
Судебное разбирательство длилось год. Фирма, строившая две 9-этажки совместно с ИП Виктором Голубевым, была признана банкротом. После этого арбитражный суд признал недействительными сделки по отчуждению нежилых помещений в одной из новостроек — офисы были проданы ответчикам. Кугушев потребовал взыскать сумму незаконного обогащения с Дровецкого и Кращука за три года использования чужой недвижимости.
Исковые требования к Дровецкому составляли почти 13 млн рублей. Сумма набежала с марта 2015-го по август 2018 года. За тот же период Кращук обогатился на 4,2 млн рублей, полагает истец.
Суд постановил исковые требования «Бердск-Инвеста» удовлетворить:
взыскать с Дровецкого В.В. в пользу ООО «Бердск-Инвест» сумму неосновательного обогащения в размере 13 019 765 рублей;
взыскать с Кращука О.А. в пользу ООО «Бердск-Инвест» сумму неосновательного обогащения в размере 3 850 634 рублей.
Кроме того суд взыскивает с ответчиков в пользу ФБУ «Сибирский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции РФ» расходы по проведению судебной экспертизы по 69 000 рублей с каждого (138 000 рублей всего). Согласно материалам суда, эксперт устанавливал наличие ремонта в помещениях и стоимость аренды квадратного метра.
Размер государственной пошлины, подлежащей взысканию с Дровецкого, составляет 60 000 рублей, с Кращука – 27 437 рублей.
Представители ответчиков возражали, ссылаясь в том числе на то, что понесли убытки в виде налога на имущество и коммунальных платежей. Например, у Дровецково - почти 300 тыс. рублей. Кроме того, они настаивали на прекращении дела в связи с истечением срока давности. Но суд встал на сторону «Бердск-Инвеста», хотя решение может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение месяца. Ответчики просили продлить срок подачи апелляционной жалобы. И 23 декабря суд удовлетворил их ходатайство, продлив сроки обжалования, сообщила "Курьер. Среда. Бердск" помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.
Аргументы суда
Определением Арбитражного суда установлено, что с 17.03.2015 г. нежилое помещение площадью 421 кв. м находилось во владении и пользовании Кращука и Дровецкого пополам, а помещение площадью 419,6 кв. м - у Дровецкого при отсутствии законных оснований для пользования имуществом.
Как полагает суд, ответчики знали о неосновательности обогащения с момента совершения ими сделок по купле-продаже нежилых помещений, признанных судом недействительными, с 17.03.2015 г. Ответчики имущество не возвращали, продолжали незаконно им пользоваться вплоть до даты госрегистрации права собственности на данные объекты недвижимого имущества 23.08.2018 г. Таким образом, с ответчиков подлежит взысканию сумма неосновательного обогащения за этот период.
Согласно заключению эксперта от 25.09.2020 г. стоимость права пользования (аренды) за 1 месяц 1 кв. м нежилого помещения площадью 421 кв. м за период с 17.03.2015 г. по 23.08.2018 г. (в общей сложности 41 месяц и 5 дней) в состоянии с выполненным ремонтом составляет 508 рублей, в состоянии «под самоотделку» - 444 рубля.
Стоимость права пользования (аренды) за 1 месяц 1 кв. м нежилого помещения площадью 419,6 кв. м за период с 17.03.2015 г. по 23.08.2018 г. в состоянии с выполненным ремонтом составляет 531 рубль, в состоянии «под самоотделку» - 464 рубля.
У суда не имеется оснований сомневаться в правильности выводов указанного экспертного заключения, составленного заведующим отделом инженерно-технических экспертиз ФБУ Сибирский РЦСЭ Минюста России.
При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований, взыскании с ответчиков в пользу истца неполученных доходов, поскольку они обязаны возместить истцу доходы в виде арендной платы, которые они извлекли или должны были извлечь из этого имущества (нежилых помещений), неосновательно приобретенного, с того времени, когда они узнали о неосновательности обогащения.
Кто в ответе
Индивидуальный предприниматель Валерий Вольдомартович Дровецкий, по информации из открытых источников, руководит ООО «Целинное». На рынке более 19 лет. Основной вид деятельности - разведение свиней, осуществляется в Бердске. Также предприниматель Дровецкий работает еще по двум направлениям — выращивает зерновые и бобовые.
Примечательно, что в апреле 2016 года двое собственников нежилых помещений в доме №41/1 на ул. Ленина с такими же фамилиями — Дровецкий и Кращук — сами предъявляли иск застройщику Виктору Голубеву, а также учредителям «Бердск-Инвеста» - Николаю Шамалю и Михаилу Мурашову, которых тогда обвиняли в мошенничестве. Истцы просили освободить имущество из-под ареста.
— Заявителями было приобретено недвижимое имущество в доме №41/1 по ул. Ленина в Бердске. Но они не могут зарегистрировать право собственности, поскольку на данное имущество наложен арест. Истцы просили снять арест и запрет на совершение регистрационных действий, — рассказали тогда в суде.
Областной суд в феврале 2018 года оставил без изменения приговор учредителям «Бердск-Инвеста» Шамалю и Мурашову. В октябре 2017-го каждого из них Бердский суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно. Их признали виновными в мошенничестве. Но только по эпизоду с приобретением права на жилые помещения в новостройках по ул. Ленина. При этом суд прекратил уголовное преследование подсудимых по эпизодам, связанным с офисами в тех же домах.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в декабре 2020 года Шамаль обратился в суд с иском к Российской Федерации с требованием выплаты 1,5 млн рублей в качестве компенсации за реабилитацию в связи с оправдательным приговором.
Инвестиционный скандал
Напомним, договором о совместной деятельности, заключенным между компанией «Бердск-Инвест» и индивидуальным предпринимателем Виктором Голубевым в 2010 году, было предусмотрено строительство двух 9-этажек и офиса (ул. Ленина, 41/1 и 44/1). По окончании строительства стороны решили разделить результаты: «Бердск-Инвест» получает нежилые офисные помещения на первых этажах, а Голубев – все квартиры, подвалы и офис-вставку. После ввода в августе 2014 года домов в эксплуатацию, «Бердск-Инвест» заявил о наличии образовавшейся у фирмы задолженности в размере 47 млн рублей и наложил обременение на участок и возведенные объекты.
С апреля 2015 года в «Бердск-Инвесте» введена процедура конкурсного производства. Прокурор установил, что в конкурсную массу ликвидируемой компании не вошла задолженность перед предпринимателем-застройщиком, а из конкурсной массы, напротив, исключены и переданы учредителям фирмы все нежилые офисные помещения на первых этажах домов.
Одновременно шло расследование уголовного дела о мошенничестве с квартирами, в котором потерпевшими были признаны Виктор Голубев и конкурсный управляющий компании «Бердск-Инвест» Виктор Кугушев, назначенный в ноябре 2015 года.
В результате финансово-хозяйственного спора, возникшего между партнерами, 128 инвесторов чуть не потеряли право собственности на жилье. Дольщики паниковали. В мае 2015 года люди выходили на пикет. А при начале строительства активно протестовали против точечной застройки на 14-м квартале. Протесты сопровождались оригинальными акциями. Например, местные жители принесли в кабинет тогдашнего главы Бердска Ильи Потапова «банку варенья и коробку печенья», сравнив его с мальчишом-плохишом, «продавшимся проклятым буржуинам».
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