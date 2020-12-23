Вернуть незаконную аренду в 17 млн рублей компании «Бердск-Инвест» обязал суд собственников скандальной новостройки бизнесмена Голубева

Суд признал незаконное обогащение собственников нежилых помещений в одной из 9-этажек

В Бердском городском суде 23 декабря 2020 года состоялось заседание по иску конкурсного управляющего компании «Бердск-Инвест» Виктора Кугушева к двум собственникам офисных помещений, которые, по версии представителя фирмы, незаконно обогатились. Ответчики, по данным суда, Валерий Дровецкий и Олег Кращук. Истец полагает, что они три года незаконно пользовались нежилыми помещениями в скандальной новостройке по адресу: ул. Ленина, 41/1.

Решение в пользу ООО «Бердск-Инвест» (признан банкротом в апреле 2015-го) принято Бердским судом еще в конце октября 2020 года. Но ответчики просили восстановить срок обжалования. Этому и было посвящено сегодняшнее заседание под председательством судьи Людмилы Карповой.

Судебное разбирательство длилось год. Фирма, строившая две 9-этажки совместно с ИП Виктором Голубевым, была признана банкротом. После этого арбитражный суд признал недействительными сделки по отчуждению нежилых помещений в одной из новостроек — офисы были проданы ответчикам. Кугушев потребовал взыскать сумму незаконного обогащения с Дровецкого и Кращука за три года использования чужой недвижимости.

Исковые требования к Дровецкому составляли почти 13 млн рублей. Сумма набежала с марта 2015-го по август 2018 года. За тот же период Кращук обогатился на 4,2 млн рублей, полагает истец.

Суд постановил исковые требования «Бердск-Инвеста» удовлетворить:

взыскать с Дровецкого В.В. в пользу ООО «Бердск-Инвест» сумму неосновательного обогащения в размере 13 019 765 рублей;

взыскать с Кращука О.А. в пользу ООО «Бердск-Инвест» сумму неосновательного обогащения в размере 3 850 634 рублей.

Кроме того суд взыскивает с ответчиков в пользу ФБУ «Сибирский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции РФ» расходы по проведению судебной экспертизы по 69 000 рублей с каждого (138 000 рублей всего). Согласно материалам суда, эксперт устанавливал наличие ремонта в помещениях и стоимость аренды квадратного метра.

Размер государственной пошлины, подлежащей взысканию с Дровецкого, составляет 60 000 рублей, с Кращука – 27 437 рублей.

Представители ответчиков возражали, ссылаясь в том числе на то, что понесли убытки в виде налога на имущество и коммунальных платежей. Например, у Дровецково - почти 300 тыс. рублей. Кроме того, они настаивали на прекращении дела в связи с истечением срока давности. Но суд встал на сторону «Бердск-Инвеста», хотя решение может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение месяца. Ответчики просили продлить срок подачи апелляционной жалобы. И 23 декабря суд удовлетворил их ходатайство, продлив сроки обжалования, сообщила "Курьер. Среда. Бердск" помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.

Аргументы суда



Сделки были признаны судом ничтожными, совершенными при злоупотреблении правом, применены последствия недействительности сделок в виде возврата в конкурсную массу ООО «Бердск-Инвест» данных объектов недвижимого имущества.

Определением Арбитражного суда установлено, что с 17.03.2015 г. нежилое помещение площадью 421 кв. м находилось во владении и пользовании Кращука и Дровецкого пополам, а помещение площадью 419,6 кв. м - у Дровецкого при отсутствии законных оснований для пользования имуществом.

Как полагает суд, ответчики знали о неосновательности обогащения с момента совершения ими сделок по купле-продаже нежилых помещений, признанных судом недействительными, с 17.03.2015 г. Ответчики имущество не возвращали, продолжали незаконно им пользоваться вплоть до даты госрегистрации права собственности на данные объекты недвижимого имущества 23.08.2018 г. Таким образом, с ответчиков подлежит взысканию сумма неосновательного обогащения за этот период.

Согласно заключению эксперта от 25.09.2020 г. стоимость права пользования (аренды) за 1 месяц 1 кв. м нежилого помещения площадью 421 кв. м за период с 17.03.2015 г. по 23.08.2018 г. (в общей сложности 41 месяц и 5 дней) в состоянии с выполненным ремонтом составляет 508 рублей, в состоянии «под самоотделку» - 444 рубля.

Стоимость права пользования (аренды) за 1 месяц 1 кв. м нежилого помещения площадью 419,6 кв. м за период с 17.03.2015 г. по 23.08.2018 г. в состоянии с выполненным ремонтом составляет 531 рубль, в состоянии «под самоотделку» - 464 рубля.

У суда не имеется оснований сомневаться в правильности выводов указанного экспертного заключения, составленного заведующим отделом инженерно-технических экспертиз ФБУ Сибирский РЦСЭ Минюста России.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований, взыскании с ответчиков в пользу истца неполученных доходов, поскольку они обязаны возместить истцу доходы в виде арендной платы, которые они извлекли или должны были извлечь из этого имущества (нежилых помещений), неосновательно приобретенного, с того времени, когда они узнали о неосновательности обогащения.

Кто в ответе



Один из ответчиков является полным тезкой нынешнего помощника мэра Бердска — Олег Анатольевич Кращук управляет Новым поселком. По данным из открытых источников, индивидуальный предприниматель Кращук Олег Анатольевич зарегистрирован 5 февраля 2009 года. Основной вид деятельности - сдача внаем собственного недвижимого имущества. Предприниматель прекратил свою деятельность 29 мая 2014 года. Управляющим Новым поселком Кращук стал в 2015-м.

Индивидуальный предприниматель Валерий Вольдомартович Дровецкий, по информации из открытых источников, руководит ООО «Целинное». На рынке более 19 лет. Основной вид деятельности - разведение свиней, осуществляется в Бердске. Также предприниматель Дровецкий работает еще по двум направлениям — выращивает зерновые и бобовые.

Примечательно, что в апреле 2016 года двое собственников нежилых помещений в доме №41/1 на ул. Ленина с такими же фамилиями — Дровецкий и Кращук — сами предъявляли иск застройщику Виктору Голубеву, а также учредителям «Бердск-Инвеста» - Николаю Шамалю и Михаилу Мурашову, которых тогда обвиняли в мошенничестве. Истцы просили освободить имущество из-под ареста.

— Заявителями было приобретено недвижимое имущество в доме №41/1 по ул. Ленина в Бердске. Но они не могут зарегистрировать право собственности, поскольку на данное имущество наложен арест. Истцы просили снять арест и запрет на совершение регистрационных действий, — рассказали тогда в суде.

Областной суд в феврале 2018 года оставил без изменения приговор учредителям «Бердск-Инвеста» Шамалю и Мурашову. В октябре 2017-го каждого из них Бердский суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно. Их признали виновными в мошенничестве. Но только по эпизоду с приобретением права на жилые помещения в новостройках по ул. Ленина. При этом суд прекратил уголовное преследование подсудимых по эпизодам, связанным с офисами в тех же домах.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в декабре 2020 года Шамаль обратился в суд с иском к Российской Федерации с требованием выплаты 1,5 млн рублей в качестве компенсации за реабилитацию в связи с оправдательным приговором.

Инвестиционный скандал

Напомним, договором о совместной деятельности, заключенным между компанией «Бердск-Инвест» и индивидуальным предпринимателем Виктором Голубевым в 2010 году, было предусмотрено строительство двух 9-этажек и офиса (ул. Ленина, 41/1 и 44/1). По окончании строительства стороны решили разделить результаты: «Бердск-Инвест» получает нежилые офисные помещения на первых этажах, а Голубев – все квартиры, подвалы и офис-вставку. После ввода в августе 2014 года домов в эксплуатацию, «Бердск-Инвест» заявил о наличии образовавшейся у фирмы задолженности в размере 47 млн рублей и наложил обременение на участок и возведенные объекты.

С апреля 2015 года в «Бердск-Инвесте» введена процедура конкурсного производства. Прокурор установил, что в конкурсную массу ликвидируемой компании не вошла задолженность перед предпринимателем-застройщиком, а из конкурсной массы, напротив, исключены и переданы учредителям фирмы все нежилые офисные помещения на первых этажах домов.

Одновременно шло расследование уголовного дела о мошенничестве с квартирами, в котором потерпевшими были признаны Виктор Голубев и конкурсный управляющий компании «Бердск-Инвест» Виктор Кугушев, назначенный в ноябре 2015 года.

В результате финансово-хозяйственного спора, возникшего между партнерами, 128 инвесторов чуть не потеряли право собственности на жилье. Дольщики паниковали. В мае 2015 года люди выходили на пикет. А при начале строительства активно протестовали против точечной застройки на 14-м квартале. Протесты сопровождались оригинальными акциями. Например, местные жители принесли в кабинет тогдашнего главы Бердска Ильи Потапова «банку варенья и коробку печенья», сравнив его с мальчишом-плохишом, «продавшимся проклятым буржуинам».

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