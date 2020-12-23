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Ввел новые запреты в режиме повышенной готовности перед Новым годом 2021 губернатор Андрей Травников. Список

14:54 23.12.2020 Фото: pixabay
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Приостановить (ограничить) деятельность в области деятельности аттракционов, кроме деятельности аттракционов на открытом воздухе.

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Новые ограничения введены в НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников внес изменения в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области»:

1) Приостановить (ограничить) деятельность в области деятельности аттракционов, кроме деятельности аттракционов на открытом воздухе.

2) Приостановить проведение массовых мероприятий с участием граждан, оказание соответствующих услуг, кроме мероприятий, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Новосибирской области на уличных оборудованных сценических площадках, посвященных государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам России.».

3) Приостановление (ограничение) деятельности, проведения массовых мероприятий с участием граждан, оказания соответствующих услуг не распространяется на работу театров, кинотеатров, концертных организаций, фестивалей с очным присутствием граждан, на которые допускаются зрители в количестве не более 50 процентов от общей вместимости места проведения мероприятия при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

4) При оказании услуг общественного питания с использованием фуд-кортов (общих залов обслуживания) в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) обеспечить работу с размещением столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии не менее 2 метров, с соблюдением условия присутствия в общем зале обслуживания одного посетителя на 4 квадратных метра, но не более 50 человек.».

Источник: Администрация Бердска

коронавирус ограничения повышенная готовность
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От редакции

Что еще нужно запретить?

Гость, 23 декабря 2020 15:09
НВР:
Налог на воздух.

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