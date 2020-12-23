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Профессиональная бытовая химия: где заказать

14:44 23.12.2020
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Чистота в доме залог хорошего самочувствия и отличного здоровья. Для выполнения качественной уборки, используют специальные чистящие средства.

Чистота в доме – залог хорошего самочувствия и отличного здоровья. Для выполнения качественной уборки, используют специальные чистящие средства. Посмотреть огромный выбор бытовой химии можно в каталоге.

Профессиональная бытовая химия

Для качественной уборки в помещении, используют специальную бытовую химию. Различные клининговые компании активно применяют для этих целей профессиональные моющие средства.

Такой вид химии позволяет быстро и качественно очистить любые поверхности. Кроме того, большинство имеют универсальный и безопасный состав, благодаря чему подходят для очистки любой поверхности. При этом в линейку профессиональной бытовой химии входят сильнодействующие средства, которые отлично справляются даже с устаревшими и въевшимися пятнами.

Кроме того, в профессиональной бытовой химии часто используются приятные отдушки. Именно они создают приятный и свежий аромат после уборки.

Где заказать средства

Компания «АиС» - это крупнейший производитель профессиональной бытовой химии. Готовые средства используются в клининге, прачечных и химчистках.

Основное достоинство этой организации заключается в наличии собственного производства. При этом для создания высокого качества продукции, в производстве используют усовершенствованные технологии, обеспечивающие автоматизированный контроль загрузки компонентов и фильтрацию.

Кроме того, все средства проходят тщательный лабораторный осмотр. Все параметры сырья и готовой продукции, определяются в соответствии с нормативными документами.

Помимо этого, компания «АиС» отличается следующими преимуществами:

  1. Контрактное производство. Изготовление профессиональной бытовой химии происходит от начала и до конца: например от разработки рецептуры и до определения дизайна упаковки.
  2. Огромный опыт работы. Компания существует 16 лет на рынке, и за это время смогла усовершенствовать все производственные процессы.
  3. Огромная диллерская сеть. Компания охватывает разные регионы РФ, в том числе и СНГ.
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