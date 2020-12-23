Профессиональная бытовая химия: где заказать

Чистота в доме – залог хорошего самочувствия и отличного здоровья. Для выполнения качественной уборки, используют специальные чистящие средства. Посмотреть огромный выбор бытовой химии можно в каталоге.
Профессиональная бытовая химия
Для качественной уборки в помещении, используют специальную бытовую химию. Различные клининговые компании активно применяют для этих целей профессиональные моющие средства.
Такой вид химии позволяет быстро и качественно очистить любые поверхности. Кроме того, большинство имеют универсальный и безопасный состав, благодаря чему подходят для очистки любой поверхности. При этом в линейку профессиональной бытовой химии входят сильнодействующие средства, которые отлично справляются даже с устаревшими и въевшимися пятнами.
Кроме того, в профессиональной бытовой химии часто используются приятные отдушки. Именно они создают приятный и свежий аромат после уборки.
Где заказать средства
Компания «АиС» - это крупнейший производитель профессиональной бытовой химии. Готовые средства используются в клининге, прачечных и химчистках.
Основное достоинство этой организации заключается в наличии собственного производства. При этом для создания высокого качества продукции, в производстве используют усовершенствованные технологии, обеспечивающие автоматизированный контроль загрузки компонентов и фильтрацию.
Кроме того, все средства проходят тщательный лабораторный осмотр. Все параметры сырья и готовой продукции, определяются в соответствии с нормативными документами.
Помимо этого, компания «АиС» отличается следующими преимуществами:
- Контрактное производство. Изготовление профессиональной бытовой химии происходит от начала и до конца: например от разработки рецептуры и до определения дизайна упаковки.
- Огромный опыт работы. Компания существует 16 лет на рынке, и за это время смогла усовершенствовать все производственные процессы.
- Огромная диллерская сеть. Компания охватывает разные регионы РФ, в том числе и СНГ.