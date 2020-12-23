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Что нужно знать об отпусках

14:46 23.12.2020
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Если для сотрудников отпуск — одно из самых сладких и приятных слов, то для бухгалтерского отдела это совсем не повод расслабляться.

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Что нужно знать об отпусках
Если для сотрудников отпуск — одно из самых сладких и приятных слов, то для бухгалтерского отдела это совсем не повод расслабляться. Определить сумму отпускных, правильно их начислять, а затем определить налогооблагаемый доход и удержать налог на доходы физлиц (НДФЛ) и военный сбор (ВС). Но даже на этом все только начинается! Также нужно начислять единый социальный взнос, отобразить отпускные в бухгалтерском учете и отчетности. Чтобы справляться с такими заданиями на «отлично», стоит пройти обучение 1С бухгалтерия. Это ускорит и упростит рабочий процесс, поможет свести к минимуму риск ошибки и разобраться с конфигурациями и регистрами, избежав штрафов за нарушение трудового законодательства.

Право на отпуск закреплен в Конституции, а все его аспекты регулируются Кодексом законов о труде, Законом об отпусках и другими нормативно-правовыми актами. Он полагается гражданам Украины, иностранным гражданам и лицам без гражданства, работающим в нашей стране и состоящим в трудовых отношениях с предприятием (как частным, так и государственным независимо от вида деятельности). Также на законный отдых есть право у лиц, оформленных у физлиц по трудовому договору.

Есть несколько категорий отпусков:

  • ежегодный (основной, дополнительный (выдается за вредные и тяжелые условия работы);
  • дополнительный (предназначен для тех, кто учится);
  • творческий;
  • для подготовки и участия в соревнованиях;
  • социальный (усыновление, беременность/роды, уход за ребенком до достижения им 3 лет);
  • без сохранения зарплаты.

Продолжительность каждого рассчитывается в календарных днях. Главное требование — руководство должно предоставлять ежегодный основной отпуск продолжительностью не менее 24 к.дн. за отработанный год. Если сотруднику не исполнилось 18 лет, ему положен отпускной период длительностью 31 к.дн.

Кроме минимальных сроков установлена максимальная продолжительность отдыха: он не может превышать 59 к.дн., а у лиц, работающих на подземных горных работах — 69 к.дн. Это правило нивелируется, если сотрудник решил "выбрать" предыдущие неиспользованные отпуска.

Отпускной график составляется и утверждается не позднее 5 января. Расписание учитывается интересы работодателя и подчиненных, чтобы не возникла ситуация, когда на отдых рынутся все. При необходимости он корректируется. За 2 недели работодатель в письменной форме уведомляет работника о дате начала отпуска, сотрудник пишет заявление, на основании которого издается приказ.

Ежегодный отпуск разрешается разбивать на отрезки, но основная часть должна быть не менее 14 к.дн. Рассчитывая сумму отпускных, бухгалтеру нужно знать количество дней отпуска и данные о среднедневной зарплате за расчетный период. 1С уроки обучения позволят легко решать кадровые и бухгалтерские трудности. С помощью программы у вас не возникнет трудностей с расчетами и начислением отпускных, осуществлением оценки среднего заработка, формированием справки по остаткам отпусков, регистрацией отпускного графика.

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