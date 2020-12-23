Учеба за рубежом: стоимость образования в Польше

Чем молодежь так привлекает учеба за рубежом? Это не только возможность кардинально сменить обстановку, завести множество новых друзей и знакомых, но и получить качественное образование, а вместе с ним и отличные карьерные перспективы. Конечно, многое зависит от того, в какой стране учиться. Польша – страна, которую выбирает для обучения большинство наших соотечественников. Если Вы тоже задумываетесь об образовании в этой стране, больше информации о ценах, поступлении, вузах Вы можете узнать на сайте proekt-obk.com. Здесь собрана абсолютно вся полезная информация для абитуриентов и их родителей.

Почему большинство абитуриентов выбирает польские учебные заведения? Причин сразу несколько:

нет сложностей с поступлением;

можно учиться бесплатно;

европейский диплом;

карьерные перспективы;

невысокие цены на жилье и питание;

близко добираться и др.

Что же, давайте посмотрим в какую сумму родителям обходится зарубежное образование своих детей.

Среднее образование

Чаще всего молодежь выбирает поступление после 9-го класса в лицеи и техникумы. Разница между ними заключается в том, что после окончания техникума выпускники получают не только аттестат зрелости, но и профессию, то есть могут приступать к работе по специальности – например, механиком, парикмахером, электриком, ветеринаром и т.д. В техникумах нужно учиться 5 лет, в общеобразовательных лицеях – на год меньше, то есть 4 года.

Сколько стоит такой вариант учебы за рубежом? Среднее образование бесплатное и для поляков, и для украинцев и в колледжах Польши, и в лицеях. Есть и платные образовательные заведения, но есть много предложений для бесплатной учебы. Для поступления не нужно сдавать вступительных экзаменов, достаточно вовремя и в полном объеме подать все документы.

Дополнительные расходы

Хоть обучение и будет бесплатным, молодым людям и их родителям нужно будет платить за:

медицинскую страховку – около 600 PLN/год;

проездной на общественный транспорт – 50 PLN/год;

питание и жилье – около 400 PLN в месяц.

Высшее образование

Обучение здесь платное. Бесплатных университетов в Польше нет, но некоторые молодые люди все-таки могут учиться бесплатно, об этом немного дальше. Что касается стоимости высшего образования, то минимальная цена в университетах – 800 евро. Средняя цена за обучение составляет около 2-х тыс. евро. Цена зачастую зависит от специальности: в Польше предлагают обширный перечень специальностей, в том числе и самых новых. А чтобы поступить на большинство специальностей, не нужно сдавать вступительных экзаменов, достаточно подать документы.

Кто может учиться бесплатно?

Это абитуриенты с картой поляка, которые успешно сдали вступительные экзамены в одном из государственных вузов. Также это могут быть абитуриенты с картой побыта. В таком случае при поступлении нужно сдавать вступительные экзамены. Если экзамены сдать не удастся, то все равно можно рассчитывать на скидку в размере около 30% на учебу за рубежом.

Есть ряд университетов, которые предлагают одаренным абитуриентам бесплатное обучение (ограниченное количество мест), скидки на учебу и стипендии. Это такие вузы:

Варшавская политехника;

Университет им. Марии Кюри-Склодовской;

Силезский университет;

Лодзинская политехника и др.

Помимо этого, есть стипендиальные программы, благодаря которым можно учиться бесплатно, получать стипендии и другие выгоды:

Gaude Polonia;

Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda;

Teraz Wrocław;

Erasmus+;

Стипендиальная программа им. Скубишевского и др.

Самое главное – желание абитуриента получить качественное образование. А задача родителей – способствовать этому. Если нет возможности поступить учиться платно, не нужно сдаваться: попробуйте свои силы и возьмите участие в стипендиальной программе или университетском конкурсе, у Вас обязательно все получится!