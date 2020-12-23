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МК-редукция при лечении насморка и ринита

14:50 23.12.2020
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Записать на консультацию к ЛОРу. Хронический насморк мешает жить, ухудшает качество жизни в целом, и люди ищут быстрое решение этой проблемы в аптеках.

Хронический насморк мешает жить, ухудшает качество жизни в целом, и люди ищут быстрое решение этой проблемы в аптеках. Неслучайно у многих пациентов сегодня наблюдается медикаментозный ринит. Он вызван злоупотреблением различными каплями, устраняющими только симптомы насморка.

Нельзя устранить причину заболевания так просто - здесь требуется помощь квалифицированного специалиста.

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Применение МК-редукции

Избавиться от ринита можно с помощью МК-редукции в Клинике доктора Коренченко. С помощью молекулярно-квантовой ЛОР-операции орган сокращается до размеров нормы и больше не беспокоит.

В клинике используется специальное устройство VESALIUS QUASAR, которое воздействует с помощью электромагнитных волн. В приборе используется запатентованная технология четырех частот.

Технология удаления достаточно прогрессивная. В тканях локально создается с помощью частот молекулярный резонанс. Воздействие влияет на молекулы и приводит к коагуляции. Внешне это выглядит как низкотемпературный разрез. Применяется местная анестезия, процедура длится до 40 минут.

Процесс МК-редукции выполняется на носовых пазухах амбулаторно. С помощью технологии МК-редукции можно избавиться от нескольких видов ринита/

  • Медикаментозного;
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  • Аллергического;
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  • Хронического;
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  • Гипертрофического;
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  • Вазомоторного;
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  • Возрастного (у детей и пожилых людей).
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Процедура МК-редукции помогает устранить последствия зависимости от нафтизина и других аналогичных лекарственных средств, которые приводят к постоянному насморку. Медикаментозный ринит можно вылечить без госпитализации, как и хронический насморк.

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Преимущества метода

МК-редукция имеет немало достоинств, среди преимуществ технологии.

  • Не затрагиваются здоровые ткани.
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  • Нет потери крови.
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  • Отсутствует тепловой эффект.
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  • Требуются минимальные дозы местного анестезирующего средства.
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  • На слизистой не формируются рубцы.
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  • Разрез быстро заживает и не оставляет следов.
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  • Достигается быстрый и выраженный результат.
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По статистике, хронический насморк наблюдается у 20-40% населения в зависимости от региона. В большинстве случаев речь идет о вазомоторной форме расстройства. Несмотря на относительную безобидность, насморк снижает качество жизни, поэтому требует пристального внимания со стороны специалистов.

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Серьезность проблемы

Причиной вазомоторного ринита является хронический отек тканей нижних носовых раковин, нарушение сосудов. Увеличивается секреция, что приводит к постоянному насморку. Постоянно заложенный нос - не единственная проблема пациентов. Риниты часто сочетаются с повторяющимися синуситами.

Это связано с постоянным отеком тканей и инфекционными процессами. Пациенты с насморком также страдают.

  • Расстройствами, связанными с работой мозга;
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  • Повышенной утомляемостью;
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  • Головными болями;
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  • Рецидивом инфекционных и воспалительных заболеваний гортани, глотки;
  • >
  • Бронхолегочными инфекциями.
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Это серьезно влияет на жизнь. Избавиться от проблем можно, пройдя простую и легкую процедуру МК-редукции. Она особенно рекомендована, если у пациента наблюдается комплекс симптомов: заложенность носа, связанные с дыханием нарушения сна, головные боли. Головная боль может возникать как результат гипоксии из-за нарушений носового дыхания.

В Клинике доктора Коренченко проблема будет устранена за 40 минут. Именно столько длится операция, иногда она занимает даже меньше времени. Не нужно отрываться от рабочего процесса, учебы, активной жизни.

Врачи клиники

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Солонина Елена Станиславовна

Врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории, хирург-отоларинголог, кандидат медицинских наук, ведущий специалист.

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Потапова Инна Сергеевна

Врач-оториноларинголог, хирург-отоларинголог, фониатр, кандидат биологических наук, врач высшей квалификационной категории.

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Еремина Наталья Викторовна

Еремина Наталья Викторовна

Врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей квалификационной категории.

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