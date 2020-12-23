МК-редукция при лечении насморка и ринита

Записать на консультацию к ЛОРу. Хронический насморк мешает жить, ухудшает качество жизни в целом, и люди ищут быстрое решение этой проблемы в аптеках.

Хронический насморк мешает жить, ухудшает качество жизни в целом, и люди ищут быстрое решение этой проблемы в аптеках. Неслучайно у многих пациентов сегодня наблюдается медикаментозный ринит. Он вызван злоупотреблением различными каплями, устраняющими только симптомы насморка.

Нельзя устранить причину заболевания так просто - здесь требуется помощь квалифицированного специалиста.



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Применение МК-редукции

Избавиться от ринита можно с помощью МК-редукции в Клинике доктора Коренченко. С помощью молекулярно-квантовой ЛОР-операции орган сокращается до размеров нормы и больше не беспокоит.

В клинике используется специальное устройство VESALIUS QUASAR, которое воздействует с помощью электромагнитных волн. В приборе используется запатентованная технология четырех частот.

Технология удаления достаточно прогрессивная. В тканях локально создается с помощью частот молекулярный резонанс. Воздействие влияет на молекулы и приводит к коагуляции. Внешне это выглядит как низкотемпературный разрез. Применяется местная анестезия, процедура длится до 40 минут.

Процесс МК-редукции выполняется на носовых пазухах амбулаторно. С помощью технологии МК-редукции можно избавиться от нескольких видов ринита/

Медикаментозного;

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Аллергического;

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Хронического;

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Гипертрофического;

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Вазомоторного;

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Возрастного (у детей и пожилых людей).

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Процедура МК-редукции помогает устранить последствия зависимости от нафтизина и других аналогичных лекарственных средств, которые приводят к постоянному насморку. Медикаментозный ринит можно вылечить без госпитализации, как и хронический насморк.



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Преимущества метода

МК-редукция имеет немало достоинств, среди преимуществ технологии.

Не затрагиваются здоровые ткани.

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Нет потери крови.

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Отсутствует тепловой эффект.

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Требуются минимальные дозы местного анестезирующего средства.

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На слизистой не формируются рубцы.

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Разрез быстро заживает и не оставляет следов.

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Достигается быстрый и выраженный результат.

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По статистике, хронический насморк наблюдается у 20-40% населения в зависимости от региона. В большинстве случаев речь идет о вазомоторной форме расстройства. Несмотря на относительную безобидность, насморк снижает качество жизни, поэтому требует пристального внимания со стороны специалистов.



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Серьезность проблемы

Причиной вазомоторного ринита является хронический отек тканей нижних носовых раковин, нарушение сосудов. Увеличивается секреция, что приводит к постоянному насморку. Постоянно заложенный нос - не единственная проблема пациентов. Риниты часто сочетаются с повторяющимися синуситами.

Это связано с постоянным отеком тканей и инфекционными процессами. Пациенты с насморком также страдают.

Расстройствами, связанными с работой мозга;

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Повышенной утомляемостью;

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Головными болями;

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Рецидивом инфекционных и воспалительных заболеваний гортани, глотки;

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Бронхолегочными инфекциями.

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Это серьезно влияет на жизнь. Избавиться от проблем можно, пройдя простую и легкую процедуру МК-редукции. Она особенно рекомендована, если у пациента наблюдается комплекс симптомов: заложенность носа, связанные с дыханием нарушения сна, головные боли. Головная боль может возникать как результат гипоксии из-за нарушений носового дыхания.

В Клинике доктора Коренченко проблема будет устранена за 40 минут. Именно столько длится операция, иногда она занимает даже меньше времени. Не нужно отрываться от рабочего процесса, учебы, активной жизни.

Врачи клиники



Солонина Елена Станиславовна Солонина Елена Станиславовна Врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории, хирург-отоларинголог, кандидат медицинских наук, ведущий специалист.

Потапова Инна Сергеевна Потапова Инна Сергеевна Врач-оториноларинголог, хирург-отоларинголог, фониатр, кандидат биологических наук, врач высшей квалификационной категории.

Еремина Наталья Викторовна Еремина Наталья Викторовна Врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей квалификационной категории.

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