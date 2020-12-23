Бронирование фар пленкой – плюсы и минусы

Фары постоянно подвергаются воздействию химических реагентов, песка, пыли, дорожной грязи. Со временем снижается светоотражающая способность, что в свою очередь ухудшает видимость при движении в темное время суток или в условиях плохой погоды.

Именно поэтому бронирование фар специальными пленками – это хороший способ защитить приборы освещения и продлить срок их службы. Стоит понимать, что пленка не защитит от сильного удара или целенаправленного попадания крупного камня, но даже в этих случаях позволит сохранить в целости и сохранности отражатель и саму лампу.



Бронирование фар

Самостоятельная оклейка или сервис

В данном случае лучше все-таки обратиться к специалистам, например в детейлинг-центр Бюро Оклейки. Дело в том, что при подборе пленки учитывается множество нюансов – толщина, состав, особенности оптики.

К примеру, использование слишком толстой пленки на пластиковых фарах может привести к трещинам из-за перегрева, поскольку защитное покрытие ухудшает теплоотвод. А неаккуратно наклеенная, с зазорами «броня» так и вовсе может вызвать вопросы при прохождении техосмотра.

Поэтому лучше не рисковать, и доверить бронирование оптики специалистам, которые подберут качественные материалы, проведут оклейку с соблюдением всех технологических требований. И, что немаловажно, дадут гарантию на свою работу.

Какие материалы используются, срок службы

Для защиты фар обычно используются виниловые или полиуретановые пленки толщиной от 0,6 до 2 мм. Первые – отличаются прозрачностью (светопропускная способность достигает 97 , сравнительно невысокой ценой и высокой пластичностью. Вторые – подороже, применяются, в основном, для оклейки оптики сложной формы или, если авто эксплуатируется в экстремальных условиях.



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Плюсы бронирования

Основной – это надежная защита оптики от практически любых видов повреждений. Будь то пескоструй, удары камней или воздействие химических реагентов. Качественные пленки способны защитить фары даже при незначительных ДТП.

Второй существенный плюс – это экономия. Бронирование фар, конечно, услуга не бесплатная, но стоимость работы не сопоставима с полной заменой оптики.

Светоотражающая способность фар при использовании качественной пленки снижается всего на 6 %, такое изменение заметить невооруженным глазом практически невозможно. Для сравнения – сильно поцарапанное стекло уменьшает световой поток уже на 20 %, а покрытое грязью – на 50%.



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Пленки не требуют специального ухода, спокойно переносят многократные мойки. А благодаря специальному составу обладают еще и грязе-, водоотталкивающим эффектом, что обеспечивает предотвращение налипание грязи.

Минусы

Существенных нет, при условии, что работы проводились в соответствии с рекомендациями производителя пленки и с использованием качественных материалов. Стоимость работы также невелика, если сравнивать с полной заменой фар.