Украли корзину с мясом воришки из Новосибирска. Они раскаялись, но их не простили

Вопрос решили, молодые люди пришли в магазин

По настоянию администрации магазина бойцы ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ задержали молодого человека, повинившегося в совершенной краже.

21 декабря в 19:35 в сообществе «ЧП Новосибирск» в ВК был опубликован пост следующего содержания (орфография и пунктуация сохранены):

«Голодные молодые люди, укравшие корзину мяса с магазина Пятерочка по адресу Петухова, 67 - сегодня, 21.12.20 в районе 21:40. Просьба придти добровольно и оплатить в течение ближайших суток, в рабочее время магазина. В противном случае, ваши личности уже опознаны, будет составлено заявление в полицию. Общая сумма ущерба более порога административной ответственности, то есть - покушать вы можете, теоретически, на уголовную ответственность. Давайте решим все мирно.»

К сообщению прилагалась фотография, сделанная в торговом зале при помощи камеры видеонаблюдения, на которой были изображены два молодых человека.

Неожиданным, в том числе и для ГВАРДИИ, финалом завершилась эта история вчера, 22 декабря. В 11:18 из названного выше магазина в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ поступил сигнал тревоги. Прибывшую на вызов группу быстрого реагирования руководство попросило задержать молодого человека, который, откликнувшись на предложение, опубликованное в соцсети, пришёл оплатить похищенный товар.

В магазине пояснили, что причиненный кражей ущерб составил более двух с половиной тысяч рублей, и это превышает сумму, относящую хищение к категории мелкого, а, следовательно, влечет за собой уголовную ответственность. Простить и безнаказанно отпустить молодого человека, даже при условии компенсации им ущерба, работники магазина не захотели, т. к. опознали в нём серийного вора продуктов. Возникло подозрение, что молодой человек не раскаялся, а пытается избежать ответственности по доказанному эпизоду своей противоправной деятельности.

По настоянию руководства охраняемого объекта, бойцы ГБР задержали парня. Им оказался 16-ти летний житель Кировского района Новосибирска. В разговоре задержанный сообщил, что искренне полагал избежать ответственности, компенсировав магазину причиненный ущерб.