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Преимущества использования азота в электронной промышленности

14:55 23.12.2020
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Современную электронную промышленность невозможно представить без применения азота.

Современную электронную промышленность невозможно представить без применения азота. Он обеспечивает возможность пайки компонентов электронной системы. Азот постепенно вытеснил другие материалы и явился лучшей альтернативой. По сравнению с воздухом, азот обладает:

  • более высокой температурой плавления;
  • лучшей теплопроводностью;
  • более подходящими свойствами, которые повышают эффективность всех методов пайки.

Итак, чтобы приобрести генератор азота Parker hanifin Domnick Hunter, необходимо обратить внимание на специализированную компанию, которая продает это оборудование по нормальным и демократичным ценам. При этом, если есть какие-то дополнительные вопросы или возникли не понятные ситуации с выбором, то можно связаться с менеджером в сети онлайн, который ответит на все вопросы и подскажет, какому виду оборудования в тех или других целях стоит отдать предпочтение. Также, очень важно определиться с характеристиками, особенностями и целями, ведь от них зависит конкретный выбор.

Основные плюсы

Среди неоспоримых преимуществ азота можно отметить следующие:

  • благодаря ему в результате применения остается минимальное количество дефектов;
  • поверхность лучше смачивается;
  • при посредничестве азота достигается большая надежность соединений и растет поверхностное натяжение;
  • уменьшается потребность в очистке;
  • эстетический вид продукции намного лучше и т.д.

Все эти и другие преимущества азота снижают возвраты продукции, усиливают эффективность производства и др.

Это оборудование для получения азота из воздуха. Они отличаются друг от друга в зависимости от применяемой технологии.

Разновидности оборудования

Генераторы бывают:

  • мембранными, в случае, когда кислород до отделения азота проходит через мембрану, а азот выводят в другую сторону под высоким давлением;
  • криогенными - в данном случае речь идет об установках, в которых разделение кислорода и азота происходит за счет разности температур кипения;
  • адсорбционными — генераторы, выделяющие азот из-за разной скорости поглощения отдельных компонентов в воздухе.

Что же учесть?

Азотные установки для электронной промышленности включают в себя:

  • систему подготовки воздуха;
  • воздушный компрессор винтовой;
  • генератор азота;
  • емкости для азота и воздуха.

Такой комплект азотной установки полностью соответствует требованиям электронной промышленности.

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