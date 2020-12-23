Преимущества использования азота в электронной промышленности

Современную электронную промышленность невозможно представить без применения азота. Он обеспечивает возможность пайки компонентов электронной системы. Азот постепенно вытеснил другие материалы и явился лучшей альтернативой. По сравнению с воздухом, азот обладает:
- более высокой температурой плавления;
- лучшей теплопроводностью;
- более подходящими свойствами, которые повышают эффективность всех методов пайки.
Итак, чтобы приобрести генератор азота Parker hanifin Domnick Hunter, необходимо обратить внимание на специализированную компанию, которая продает это оборудование по нормальным и демократичным ценам. При этом, если есть какие-то дополнительные вопросы или возникли не понятные ситуации с выбором, то можно связаться с менеджером в сети онлайн, который ответит на все вопросы и подскажет, какому виду оборудования в тех или других целях стоит отдать предпочтение. Также, очень важно определиться с характеристиками, особенностями и целями, ведь от них зависит конкретный выбор.
Основные плюсы
Среди неоспоримых преимуществ азота можно отметить следующие:
- благодаря ему в результате применения остается минимальное количество дефектов;
- поверхность лучше смачивается;
- при посредничестве азота достигается большая надежность соединений и растет поверхностное натяжение;
- уменьшается потребность в очистке;
- эстетический вид продукции намного лучше и т.д.
Все эти и другие преимущества азота снижают возвраты продукции, усиливают эффективность производства и др.
Это оборудование для получения азота из воздуха. Они отличаются друг от друга в зависимости от применяемой технологии.
Разновидности оборудования
Генераторы бывают:
- мембранными, в случае, когда кислород до отделения азота проходит через мембрану, а азот выводят в другую сторону под высоким давлением;
- криогенными - в данном случае речь идет об установках, в которых разделение кислорода и азота происходит за счет разности температур кипения;
- адсорбционными — генераторы, выделяющие азот из-за разной скорости поглощения отдельных компонентов в воздухе.
Что же учесть?
Азотные установки для электронной промышленности включают в себя:
- систему подготовки воздуха;
- воздушный компрессор винтовой;
- генератор азота;
- емкости для азота и воздуха.
Такой комплект азотной установки полностью соответствует требованиям электронной промышленности.