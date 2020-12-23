Кризис, войны, пандемия: как 2020 год изменил мир и почему его называют худшим в истории?

2020 год впервые в новейшей истории преподнес неприятные сюрпризы абсолютно всем и каждому: кого-то коснулся COVID-19, кого-то — взрывы и теракты, кого-то — война и санкции.

Год не задался с самого начала

Многие с опаской и подозрением встречают каждый високосный год, ведь он считается несчастливым: мало ли что... Чаще всего опасения не оправдываются, но високосный 2020-й превзошел наихудшие ожидания, «подарив» миру новую заразу, глобальный карантин и коллапс мировой экономики. И это далеко не полный список бед, за которые 2020-й прозвали худшим в современной истории, — в нем были и теракты, и политические скандалы, и войны. «Лента.ру» вспомнила, за что можно ненавидеть 2020-й, и почему все так хотят наконец с ним распрощаться.

Иранский кризис

Год не задался с самого начала. Надежды на то, что 2020 год пройдет хорошо, развеялись буквально в первые дни. 3 января американские спецслужбы ликвидировали в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани — главу элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Будучи организатором спецопераций в разных странах Ближнего Востока Сулеймани якобы планировал взорвать одно из американских посольств, за что и получил ярлык террориста.

В Тегеране с такой трактовкой не согласились. Иранцы признали Сулеймани мучеником и поклялись немедленно отомстить Вашингтону, в целом даже допуская начало военных действий. Это звучало особенно угрожающе в свете проблем, связанных с ядерной программой: с тех пор, как США вышли из договора с Ираном в 2018-м, Исламская Республика только расширяла возможности для создания смертельного оружия.

Угрозы привели в исполнение быстро — уже 8 января КСИР нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Иронично, но все американцы остались живы — несмотря на то, что Иран сообщал о гибели 80 человек на базе, ему мало кто поверил.

Довольно скоро был нанесен еще один удар, который, правда, попал совсем не по США. Буквально через несколько часов после удара по базам из Тегерана в Киев вылетал Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». Спустя всего несколько минут после взлета самолет разбился.

На Украине сразу заподозрили, что Boeing разбился по вине Ирана, настроенного на войну с США. Власти Исламской Республики поначалу отнекивались, но спустя пару дней все же признали: действительно, они спутали гражданский самолет с военным и случайно пустили в него ракету. Ответственность за гибель лайнера взял на себя КСИР. Военные объяснили, что ЧП произошло, когда самолет приблизился к объекту корпуса недалеко от аэропорта.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф выразил соболезнования всем пострадавшим и отметил, что частично виноваты в произошедшем и США, «которые допустили ухудшение обстановки в регионе». Приняв извинения, Киев все же потребовал денежной компенсации и подробного расследования. Черный ящик с разбившегося самолета сначала лежал в Иране, а затем отправился во Францию. Тегеран пообещал наказать виновных за сбитый украинский Boeing до годовщины события.

Впрочем, крушением самолета история противостояния Ирана и США в 2020-м не закончилась. Тегеран с завидной регулярностью клялся отомстить Вашингтону за Сулеймани, а из Белого дома периодически просачивались слухи о планах американского лидера Дональда Трампа ударить по иранскому ядерному объекту.

И действительно ударили. Правда, не по объекту и не факт, что США. 27 ноября недалеко от иранской столицы неизвестные убили местного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. По многочисленным слухам, его «заказали» в Израиле: только не совсем ясно, сделали это израильтяне по просьбе США или по собственной инициативе. В итоге пока ситуация все еще остается накаленной, и приходится лишь надеяться, что в 2021-м мир обойдется без вооруженного противостояния этих стран.

Мир закрыт на карантин

В то время пока все пристально следили за разборками Ирана и США, в Китае уже происходило то, что в итоге совершенно изменило жизнь всего населения планеты не на один год. В начале января в СМИ просочилась информация: в Ухане бушует новая и непонятная болезнь. Шли дни, и картина становилась все страшнее: заболевшие просто падали ничком на улицах, а затем их в неизвестном направлении увозили люди в костюмах химзащиты.

В конце концов Китай заявил, что людей «косит» неизвестный ранее вирус, и заверил, что ситуация находится под контролем. Однако это оказалось совсем не так: зараза появилась еще в ноябре-декабре 2019-го, вот только говорить о ней запрещали, а врачей за распространение данных сурово наказывали. В итоге к 20-м числам января количество заболевших резко увеличилось, к этому времени их начали находить и за рубежом, ведь Ухань — огромный транспортный хаб.

Достаточно быстро ученые выяснили, что причиной стал новый тип коронавируса, который получил название SARS-CoV-2. Вызываемую им болезнь и пневмонию стали называть COVID-19. Уже 30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

К концу февраля коронавирусом заразились 80 тысяч человек на нескольких континентах. А 11 марта ВОЗ объявила о пандемии COVID-19 на всей планете.

Про ковид теперь знают все — и не только семьи погибших и заболевших, но и те, кому удалось избежать заражения, но не удалось спастись от экономических последствий пандемии. Коронавирус обрушил привычный образ жизни миллионов людей.

За каких-то пару месяцев на глазах всего человечества обесценилось то, что считалось важным в предыдущие десятилетия, и общество потребления трансформировалось в общество безопасности. Люди теряли работу и близких, страдали от одиночества, лишились возможности путешествовать, ужинать в ресторанах, ходить на концерты и даже выходить из дома. И все это потому, что какая-то невидимая глазу зараза заставила власти стран вводить жесткие ограничительные меры, карантины и комендантский час.

76 миллионов человек по всему миру заразились коронавирусом

Больше всего от коронавируса пострадали США. По последним данным, там более 17,5 миллиона зараженных и свыше 300 тысяч погибших. Ситуация в стране оказалась даже хуже самых плохих прогнозов: еще летом специалисты Института показателей и оценки состояния здоровья Университета Вашингтона говорили, что к октябрю число погибших может приблизиться к 180 тысячам человек. Однако отметка в 200 тысяч была пройдена еще в сентябре.

Американский президент Дональд Трамп то смеялся над карантинными мерами, то призывал население носить маски и соблюдать социальную дистанцию. По иронии судьбы нареченный им уханьским вирус коснулся и его самого: в начале октября Трамп и его супруга Мелания переболели.

Примечательно, что разгар второй волны пандемии — а она началась осенью после небольшого затишья — Китай и его соседи (Япония, Южная Корея, Вьетнам и Тайвань) смогли избежать коллапса системы здравоохранения, в отличие от Запада. Китай, будучи родиной коронавируса, в целом едва пересек черту в 90 тысяч зараженных. Странам помогла старая привычка носить маски в общественных местах и строго исполнять указания властей. Хотя теперь и они заявляют о серьезном росте заболеваемости.

Рассчитывать на то, что пандемия хоть немного пощадит какие-либо страны, не приходится. За год люди устали от карантинов и ограничений, а заявления правительств зачастую не кажутся им убедительными. Сейчас все надеются на спасительные вакцины, которые должны помочь вернуться к привычному докоронавирусному образу жизни.

На борьбу с заразой еще весной 2020-го бросились десятки стран и фармакологических компаний. Первой зарегистрированной вакциной стала российская «Спутник V», сейчас прошла регистрацию и еще одна — «ЭпиВакКорона». В США зарегистрированы вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech и компании Moderna. Их уже начали использовать для частичной вакцинации населения. Ну а пока коронавирус никуда не ушел, и остается лишь чаще мыть руки и носить средства защиты, ждать открытия границ и благодарить врачей за то, что они помогают пережить пандемию.

Америка не может дышать

Одной из причин, из-за которых в США ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля, стали массовые протесты населения. Спровоцировал их полицейский, который действовал слишком жестко во время задержания чернокожего.

25 мая в городе Миннеаполис в американском штате Миннесота белый полицейский Дерек Шовин удерживал афроамериканца Джорджа Флойда на земле почти 8 минут. Все это время он прижимал его шею к асфальту коленом. Арестованный просил отпустить его и повторял одну и ту же фразу: «Я не могу дышать». В результате Флойд потерял создание, а затем умер.

Вскоре эти слова услышал не только Миннеаполис, но и Нью-Йорк, Сан-Франциско, Сиэтл, Колумбус, Хьюстон и еще сотня городов не только в США, но и в других странах. Сотни тысяч людей вышли на акции протеста, скандируя «Я не могу дышать».

По США прокатилась волна демонстраций и погромов, сопровождавшихся столкновениями с полицией, разграблением магазинов и сносом памятников. Причем под горячую руку борцов за равноправие попадали самые разные исторические личности, имевшие хоть какое-то отношение к периоду рабовладения, начиная с первооткрывателя континента Христофора Колумба. Митинги сторонников движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны») продолжались вплоть до осени, вскрыв старую проблему страны: раскол в обществе.

«Левые пытаются уничтожить наше наследие, чтобы заменить его репрессивным режимом, который будут контролировать единолично. Они сносят статуи, оскверняют памятники и убирают инакомыслящих. (...) Они не любят нашу страну», — внушал Дональд Трамп своим сторонникам-республиканцам на одном из митингов.

В его словах — не только агрессивная предвыборная риторика, но и свидетельство глубокой пропасти между двумя Америками. С одной стороны — условные левые, которых Трамп обвинил в грабежах и погромах. Эти же левые — сторонники диверсификации экономики, реформы полиции и борьбы с расизмом (действительно важной для США проблемы).

С другой стороны — условные правые, к которым Трамп относит и себя. Они — сторонники правосудия, порядка и жесткой руки полиции. При этом, вопреки убеждениям президента, и среди них есть те, кто признает наличие проблем в правоохранительной системе страны и также выступает против расизма. Но несмотря на схожие позиции по некоторым острым вопросам, сторонники разных лагерей склонны видеть друг в друге врагов.

Поначалу Трамп даже не пытался противостоять волне протестов и предложил разгонять погромщиков с помощью армии. Однако затем (видимо, устав от шквала критики) все же пообещал заняться экономическим благополучием меньшинств, решить проблему неравного доступа к медицинским услугам и реформировать полицию по современным стандартам, но не лишать ее финансирования. Впрочем, заниматься этим будет уже не он, а его преемник, победивший на выборах, — и не в 2020-м, а в 2021 году.

Выборы в США и триумф демократии

3 ноября в США прошли очередные президентские выборы. Весь мир будто замер, наблюдая за вакханалией первой недели после официального дня голосования: кто-то угрожал устроить стрельбу, кто-то дрался с полицейскими, кто-то просто троллил Трампа.

Самым острым вопросом оказался подсчет голосов: часть американцев голосовала по почте, часть — на избирательных участках. Штаб Трампа обвинил демократов в махинациях, когда лидерство действующего президента в нескольких штатах стало стремительно таять по мере подсчета присланных по почте бюллетеней.

СМИ еще в ноябре объявили, что кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя Трампа. Его сразу же поздравили лидеры многих стран. Однако разбирательства в судах по этому вопросу продолжались до последнего.

«Мы не прогнемся. Мы не сломаемся. Мы никогда не уступим. Мы никогда не отступим. И мы никогда не сдадимся — ведь мы американцы, и наши сердца кровоточат красным, белым и синим!» — восклицал Трамп, и в декабре продолжая встречи с гражданами в разных уголках страны. Его последней надеждой были заявления штата Техас: местная Республиканская партия обвинила избирательные комиссии четырех других штатов в нарушении конституции страны. Впрочем, Верховный суд отклонил техасский иск.

В итоге 8 декабря штаты назначили выборщиков, а 14 декабря они проголосовали, отдав победу Байдену. После этого демократа с победой поздравил и российский президент Владимир Путин: он предпочел дождаться более достоверных результатов. Официально Конгресс утвердит результаты в начале января, а инаугурация главы государства пройдет 20 января.

Несмотря на все споры и громкие заявления, на посту президента США в 2021-м окажется Байден. А перед ним сразу же встанет целый ворох проблем, который останется от предшественника. Это и ядерная сделка с Ираном, и договор по контролю над вооружениями с Россией, и напряженные отношения с Китаем, и раскол в обществе, который снова напомнил о себе после смерти Флойда. И в первую очередь, конечно же, коронавирус — а после выборов ситуация с заболеваемостью в стране заметно ухудшилась.

С другой стороны, новый президент — новые проблемы. Например, уже очевидно, что в 2021-м Байдена ждут последствия скандала с его сыном Хантером, которого подозревают в финансовых махинациях.

Кроме того, демократу, вероятно, придется нелегко с его политикой диверсификации. С одной стороны, Байден выбрал в вице-президенты Камалу Харрис — женщину из представителей меньшинств.

В то же время несмотря на то, что он первым в истории решил назначить чернокожего на пост министра обороны (им должен стать генерал в отставке Ллойд Остин), это вызвало возмущение среди женщин. Они полагали, что избранный президент остановится на кандидатуре Мишель Флурной. По некоторым данным, реакция представительниц сферы нацбезопасности США на выбор мужчины-афроамериканца сводилась к одной фразе — «Какого черта» (WTF). Так что в ближайшее время следить за действиями нового американского лидера будет интересно.

Руины Бейрута

2020 год запомнился, конечно же, не только коронавирусом и общественно-политическими потрясениями в США. В последний месяц лета обычная халатность привела к крупнейшей катастрофе. 4 августа в порту ливанской столицы Бейрута загорелось одно из складских помещений. Казалось бы, ничего необычного в этом нет, если бы не одно но: в здании хранились конфискованные взрывчатые вещества. Пожар привел к тому, что они сдетонировали.

Взрыв оказался невероятной силы: на его месте осталась глубокая воронка, заполнившаяся водой, а стоявшее рядом зернохранилище было разрушено. Взрывная волна снесла ближайшие жилые дома и повредила множество зданий в глубине города. Сообщалось, что в той или иной степени разрушена оказалась половина Бейрута. Погибли более 200 человек, пострадали — свыше 7 тысяч. По оценкам властей, сумма ущерба составила до 15 миллиардов долларов.

Как выяснилось позднее, в порту взорвалась аммиачная селитра — предположительно, около 2750 тонн. Ее конфисковали с судна Rhosus еще в 2013-м — оно принадлежало бизнесмену с российским гражданством Игорю Гречушкину. Тогда судно не выпустили в плавание то ли из-за того, что оно было непригодно к плаванию, то ли из-за долгов. Как бы то ни было, с тех пор опасный груз находился в порту. Сообщалось, что ответственных за хранение селитры чиновников неоднократно просили от нее избавиться, однако они игнорировали все обращения. После катастрофы их арестовали.

Бейрут до сих пор восстанавливается после трагедии. Ему на помощь пришли несколько стран, в том числе Россия, Франция, Иордания и Италия: в Ливан приехали десятки иностранных врачей, стране жертвовали сотни тонн пшеницы и миллионы долларов. В то же время последствия экономического и политического кризиса — после ЧП правительство ушло в отставку, — скорее всего, будут преследовать страну не только в следующем году, но и дальше. Впрочем, хочется верить, что в 2021-м Ливан обойдут стороной новые катастрофы, а другие страны не перестанут оказывать ему помощь.

Франция против исламистов

Не обошли ЧП стороной и Европу. 16 октября в пригороде Парижа школьного учителя Самуэля Пати подкараулил у колледжа, убил и обезглавил 18-летний чеченец Абдулах Анзоров. Беженец, вскоре застреленный полицейскими, решил «наказать» историка за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда ученикам — на уроке Пати говорил о свободе слова и рассказывал о нападении террористов на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo, публиковавшего те самые карикатуры. Реакция властей не заставила себя ждать.

Макрон пообещал защитить светские ценности страны от радикалов и заявил, что ислам как религия «переживает кризис во всем мире». На защиту мусульман встали власти Турции: они призвали сторонников ислама по всему миру бойкотировать французские товары. Это привело к потерям для экономики Франции.

Кроме того, после заявлений Макрона страна понесла и человеческие потери: на ее территории было совершено несколько терактов. 29 октября выходец из Туниса Ибрагим аль-Ауисауи с ножом напал на присутствовавших в главной церкви Ниццы. Погибли три человека, при этом у двух жертв было перерезано горло. В тот же день атаки произошли в Авиньоне и в Париже, а также в саудовской Джидде, где преступник напал на охранника французского консульства. А 31 октября неизвестный мужчина выстрелил в 52-летнего священника греческой церкви в Лионе.

Макрон, вопреки последовавшему за его словами скандалу, продолжил винить в произошедшем исламистов и разрабатывать законопроект по борьбе с радикализацией. По некоторым данным, после серии терактов президент Франции даже поставил перед мусульманским сообществом страны ультиматум: их якобы обязали «покориться ценностям Республики в своей вере».

В начале декабря правительство страны и вовсе одобрило законопроект, направленный на борьбу с религиозным радикализмом — несмотря на отговорки чиновников, нацелен он скорее на мусульманскую общину, нежели на представителей всех религий. Согласно новому закону, будет запрещено домашнее обучение для детей старше трех лет. Власти страны также смогут преследовать незарегистрированные учебные заведения, которые заподозрят в пропаганде радикального ислама, запретят выдавать справки о девственности и раздельное посещение бассейнов мужчинами и женщинами, а также обяжут политиков давать присягу о религиозном нейтралитете.

Стоит добавить, что вслед за Францией теракт произошел и в Австрии. 2 ноября 20-летний Куйтим Фейзулай с албанскими корнями принес присягу на верность террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), после чего отправился на улицы Вены и начал стрелять в людей. В результате погибли четыре человека, более 20 — пострадали. Сам нападавший был застрелен полицией.

Войны, санкции, расследования

Помимо борьбы с экстремизмом Европа в 2020-м отметилась и необычными санкциями. ЕС, можно сказать, на ограничения не скупился. Вместе с США он ввел меры против белорусского президента Александра Лукашенко: дабы поддержать протестующих, недовольных прошедшими в августе выборами. Стоит отметить, что тысячи белорусов, а также ряд стран ЕС считают победителем выборов оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, которая была вынуждена покинуть страну.

Помимо продления давних антироссийских санкций были придуманы и новые: в черные списки попали россияне, якобы связанные с ситуацией вокруг Алексея Навального. Его самочувствие резко ухудшилось 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет совершил экстренную посадку в Омске. 22 августа оппозиционера доставили в Берлин, там специалисты обнаружили у него в крови следы вещества из группы «Новичок» — аналогичного тому, которым якобы были отравлены в Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

В МИД России указывали, что Германия так не предоставила Москве никаких доказательств, а российские врачи не нашли ядов в организме Навального, так что санкции совершенно неоправданные. Скандал до сих пор продолжается и, видимо, будет развиваться и в 2021-м.

Ограничительные меры страны ЕС ввели и против Турции: за незаконную разведку шельфа в Восточном Средиземноморьe. Из-за происходящего Греция угрожала Анкаре едва ли не войной, а Франция даже отправила военные корабли в Средиземноморье. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган при этом отличился характерной для себя «любезностью» по отношению к противникам.

Мы призываем наших собеседников успокоиться и держаться подальше от ошибок, которые приведут их к разрушению. Турция не та страна, терпение которой стоит испытывать. Если мы говорим, что намерены сделать что-то, то мы это сделаем, и мы готовы к последствиям

Угроза военного вмешательства Турции в уходящем году нависла и над другим неспокойным регионом: Нагорным Карабахом. Боевые действия между Арменией и Азербайджаном на его территории возобновились 27 сентября, и буквально тогда же распространились слухи о тысячах наемников, которых Анкара перебрасывает из других стран ради поддержки Баку.

Только 9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. Турция в итоге участвует в создании совместного с Россией центра по контролю за режимом прекращения огня. По слухам, этого Анкаре недостаточно: она-то хотела занять более значимую роль в перемирии. Пока что Эрдоган просто разражается грозными тирадами, но это не означает, что в 2021-м он ими и ограничится. Кто знает — может быть, в новой серии скандалов и расследований, без которых еще не обошелся ни один год, снова примет участие и Турция.

Пожалуй, 2020 год впервые в новейшей истории преподнес неприятные сюрпризы абсолютно всем и каждому: кого-то коснулся COVID-19, кого-то — взрывы и теракты, кого-то — война и санкции. Однако принесенное им безумное, но в то же время интересное развитие событий не заканчивается. Впереди 2021-й с новым американским президентом, новыми политическими скандалами, новыми мерами по борьбе с вирусными угрозами и новыми трендами. Остается лишь надеяться, что он будет легче нынешнего.