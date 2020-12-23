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Смертельное ДТП: Выехал на встречку водитель вахтового автобуса Нефаз и врезался в КамАЗ на трассе Р-254 под Новосибирском

15:31 23.12.2020 Фото: ГИБДД
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Транспортные средства получили серьезные механические повреждения.

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В результате происшествия 60-летний водитель Нефаз

В результате происшествия погиб 60-летний водитель.

Около 8 часов 30 минут 60-летний мужчина, управляя вахтовым автобусом Нефаз, двигался по автодороге Р-254 "Иртыш" со стороны города Омска в направлении города Новосибирска и на 1217 км автодороги в зоне действия дорожного знака 3.20 "Обгон запрещен" и сплошной линии разметки совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Камаз, под управлением 30-летнего мужчины, жителя Болотнинского района Новосибирской области.

В результате происшествия 60-летний водитель Нефаз, житель Томской области, получил травмы не совместимые с жизнью. Транспортные средства получили серьезные механические повреждения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится доследственная проверка.

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция региона рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и интервал, не совершать резких маневров. При выборе скорости учитывать погодные и дорожные условия, снижать скорость вблизи пешеходных переходов, образовательных и лечебных учреждений, остановок общественного транспорта.

Источник: vk.com

ДТП погиб смертельное дтп
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