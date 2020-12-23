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Очнулся на собственных похоронах житель Индии. Но потом снова умер

17:15 23.12.2020 Фото: Depositphotos / Paul Maguire
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Сельская полиция ведет расследование.

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Инцидент произошел в районе Читтур

Житель Индии пришел в себя во время подготовки к погребению, сообщает местное издание Samayam.

Инцидент произошел в районе Читтур. Мужчину нашли без сознания под деревом в одной из местных деревень. В таком состоянии он находился два дня.

Жители проинформировали об этом местные власти, которые приехали и осмотрели мужчину. Они констатировали его смерть.

Мужчину планировали похоронить на окраине деревни. Однако, при подготовке к погребению мужчина очнулся и сел. Его доставили в больницу. Позднее издание сообщило, что через сутки он умер.

Сельская полиция ведет расследование.

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От редакции

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Аноним, 23 декабря 2020 17:41
В Индии сжигают

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