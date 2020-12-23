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Продлили юность до 35 лет депутаты Госдумы

17:00 23.12.2020 Фото: pxhere
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Пайкин также подчеркнул, что новый закон позволит закрепить права молодежи независимо от региона проживания.

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Возрастная планка - единая для всех субъектов РФ

Закон определяет на федеральном уровне такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения».

Фактически предложено закрепить статус молодежи. К ней будут относиться российские граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Определены субъекты, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики, цели, принципы, основные направления такой политики. Реализация будет осуществляться с учетом социальных потребностей молодежи, национальных традиций территорий, в том числе в рамках госпрограмм, федеральных целевых программ, государственных программ субъектов, муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по поддержке молодежи, молодых семей и молодежных общественных объединений.

Одна из поправок ко второму чтению проекта закона зафиксировала, что результатом мониторинга реализации молодежной политики будет специальный доклад, представляемый государственным органам. Другая поправка зафиксировала в качестве объекта мониторинга ситуацию с обеспечением межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде, предотвращением формирования экстремистских молодежных объединений и иных проявлений идеологии экстремизма, национализма.

Принятые поправки в ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» закрепляют, в частности, что государственная поддержка может оказываться молодежным объединениям граждан в возрасте до 35 лет включительно.

35 лет молодежь повышение возраста
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