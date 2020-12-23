Нашли мертвым известного журналиста Михаила Бударагина

Михаил Бударагин до 2007 года был главным редактором официального сайта партии «Единая Россия».

Первичный осмотр показал, что смерть может носить насильственный характер

Известный журналист и публицист Михаил Бударагин найден мертвым в Москве. Возможно, он покончил с собой, и на самоубийство его толкнуло временное помешательство.

Как стало известно «МК», труп 36-летнего Бударагина обнаружили около полуночи во дворе дома по улице Беломорская, где проживает его мать.

Первичный осмотр показал, что смерть может носить насильственный характер. Выяснилось, что Бударагин чуть ранее наговорил сообщения гражданской супруге, что находится по адресу своей матери и сбежал от бандитов, которые его преследуют.

Также ранее он сообщал жене, что у него много долгов из-за ставок на спортивные соревнования, и он может решить все проблемы только одним разом и насильственным способом.

Михаил Бударагин до 2007 года был главным редактором официального сайта партии «Единая Россия», В последнее время, согласно данным Википедии, он руководил интернет-изданием «Актуальные комментарии», являлся обозревателем газеты «Культура». Также Бударагин писал стихи, неоднократно публиковался в Агентстве политических новостей. Основал «Новгородский политический клуб».

Источник: МК