Подарки на Новый год 2021 получат лишь 200 детей от мэрии Бердска. Кому повезло?

Подарки от соцзащиты в этом году не предусмотрены. Горадминистрация решила подарить радость особо уязвимой категории детей. На всех льготников, а их около 2000, не хватило средств.

Дети с нетерпением ждут наступления Нового года

Выдадут новогодние подарки более 200 детям-инвалидам и детям-сиротам, находящимся под опекой, в Бердске. Средства на покупку сладких наборов выделила бердская горадминистрация.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск вице-мэр по экономическим вопросам Жанна Шурова, в этом году во время пандемии правительства РФ, Новосибирской области поддерживали семьи с детьми. Это были денежные выплаты. Средства на новогодние подарки не предусматривалось. Но заявки на них были поданы.

-Горадминистрация приняла решение выделить подарки деткам-инвалидам и сироткам, находящимся под опекой. Особо уязвимым. Для того, чтобы выдать подарки всем льготникам, а их около 2000 человек, нет средств. Нужно поддержать тех, кто особо в этом нуждается. Подарить им радость. Мы не можем их собрать, провести для них новогодний утренник. С мерами предосторожности сотрудники «Юноны» постараются охватить всех и принести домой этот подарок, - отметила Жанна Сергеевна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в отделе социального обслуживания населения долго ожидали информацию о подарках для детей-льготников из министерства труда и соцразвития. Никаких официальных документов по этому вопросу не поступало.

15 декабря на пресс-конференции замминистра минтруда и соцразвития Новосибирской области Ольга Потапова заявила о том, что денежных средств на приобретение новогодних подарков для детей-льготников не предусмотрено. Средства из областного бюджета ушли на более глобальные проблемы. Для власти главной задачей в этом году было устранение последствий пандемии, также было необходимо предотвратить ухудшение экономической ситуации. К тому же, финансово поддерживали семьи уязвимых категорий.

______________________________________________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.