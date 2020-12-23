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Подарки на Новый год 2021 получат лишь 200 детей от мэрии Бердска. Кому повезло?

16:11 23.12.2020, Галина Панчева
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Подарки от соцзащиты в этом году не предусмотрены. Горадминистрация решила подарить радость особо уязвимой категории детей. На всех льготников, а их около 2000, не хватило средств.

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Дети с нетерпением ждут наступления Нового года

Выдадут новогодние подарки более 200 детям-инвалидам и детям-сиротам, находящимся под опекой, в Бердске. Средства на покупку сладких наборов выделила бердская горадминистрация.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск вице-мэр по экономическим вопросам Жанна Шурова, в этом году во время пандемии правительства РФ, Новосибирской области поддерживали семьи с детьми. Это были денежные выплаты. Средства на новогодние подарки не предусматривалось. Но заявки на них были поданы.

-Горадминистрация приняла решение выделить подарки деткам-инвалидам и сироткам, находящимся под опекой. Особо уязвимым. Для того, чтобы выдать подарки всем льготникам, а их около 2000 человек, нет средств. Нужно поддержать тех, кто особо в этом нуждается. Подарить им радость. Мы не можем их собрать, провести для них новогодний утренник. С мерами предосторожности сотрудники «Юноны» постараются охватить всех и принести домой этот подарок, - отметила Жанна Сергеевна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в отделе социального обслуживания населения долго ожидали информацию о подарках для детей-льготников из министерства труда и соцразвития. Никаких официальных документов по этому вопросу не поступало.

15 декабря на пресс-конференции замминистра минтруда и соцразвития Новосибирской области Ольга Потапова заявила о том, что денежных средств на приобретение новогодних подарков для детей-льготников не предусмотрено. Средства из областного бюджета ушли на более глобальные проблемы. Для власти главной задачей в этом году было устранение последствий пандемии, также было необходимо предотвратить ухудшение экономической ситуации. К тому же, финансово поддерживали семьи уязвимых категорий.

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