Решил уравнение Шредингера искусственный интеллект

Именно это уравнение позволяет просто вычислять положение электронов и элеменатрных частиц.

Команда разработала метод глубокого обучения, который может достичь беспрецедентного сочетания точности и вычислительной эффективности

Исследователи из Берлина представили модель, которая может решить уравнение Шредингера. Это позволяет вычислить химические и физические свойства молекул без экспериментов.

Группа ученых из Свободного университета Берлина разработала алгоритм искусственного интеллекта (ИИ) для расчета основного состояния уравнения Шредингера в квантовой химии. Это поможет предсказать химические и физические свойства молекул, основываясь исключительно на расположении их атомов в пространстве, избегая необходимости проведения ресурсоемких и трудоемких лабораторных экспериментов.

Команда разработала метод глубокого обучения, который может достичь беспрецедентного сочетания точности и вычислительной эффективности. ИИ преобразовал многие технологические и научные области, от компьютерного зрения до материаловедения. «Мы считаем, что наш подход может существенно повлиять на будущее квантовой химии», — отметил профессор Фрэнк Ноэ, возглавлявший команду. Результаты опубликованы в журнале Nature Chemistry.

Физик-теоретик Эривн Шредингер применил к понятию волн вероятности классическое дифференциальное уравнение волновой функции. Эта математическая формула может описывать распространение волны вероятности нахождения частицы в заданной точке пространства.

Именно это уравнение позволяет просто вычислять положение электронов и элеменатрных частиц. С течением времени пик волны смещается в пространстве в соответствии с описывающим эту волну уравнением.

Источник: hightech