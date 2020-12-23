Дал показания против Тесака его бывший соратник Сергей Маршаков

Следственные действия с обоими заключёнными начались ещё летом, и в августе Маршаков рассказал, что ему известно о той самой казни двоих приезжих в 2007 году и о причастности Марцинкевича к ней.

Следственные действия с обоими заключёнными начались ещё летом

Показания против Тесака дал его бывший соратник, сидевший с ним в красноярской колонии. А за два дня до смерти Марцинкевича он же ранил сотрудника СИЗО при странных обстоятельствах.

По данным нашего источника, показания против Тесака дал Сергей Маршаков — неонацист и член группировки «Северное братство», которого в 2011-м приговорили к 16 годам заключения за участие в экстремистской организации и нападение на сотрудников ФСБ. Следственные действия с обоими заключёнными начались ещё летом, и в августе Маршаков рассказал, что ему известно о той самой казни двоих приезжих в 2007 году и о причастности Марцинкевича к ней.

Позднее, 14 сентября, Маршаков ударил канцелярскими ножницами сотрудника красноярского СИЗО-1 — за это на него уже возбудили очередное уголовное дело. Случилось это не в камере, а в кабинете, куда осуждённого, по всей видимости, доставили для беседы. Инцидент произошёл за два дня до смерти Тесака, а уже 17-го числа Следственный комитет заявил о полученных показаниях против Марцинкевича, добавив при этом, что причастность Тесака к двойному убийству подтвердилась. Интересно, что и Маршакова, и Марцинкевича этапировали в Москву к одному и тому же следователю.

Сам Марцинкевич, как утверждает СК, тоже дал показания, в том числе о казни в 2007 году и об обстоятельствах другого двойного убийства, о котором следователи не знали. Хотя в одной из предсмертных записок Тесак сообщил, что оговорил себя и других людей.

Источник: Телеграм