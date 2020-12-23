Начала внезапно задыхаться 2-летняя девочка в Бердске. Малышка едва не погибла

В Бердске врач спас задыхающуюся девочку

Жительницу Бердска Анну Хорину перепугала ее двухлетняя дочка. У малышки был насморк, как вдруг она внезапно начала задыхаться и закатывать глаза. Женщина вызвала врача «скорой помощи». Медики приехали вовремя. Они тут же вкололи ребенку нужный препарат. Состояние девочки улучшилось на глазах. Несмотря на это врач был у Хориных еще полчаса. Медик переживал, как бы малышке снова не стало плохо. Об этом КП-Новосибирск рассказала мама девочки Анна Хорина.

— С утра у дочки был насморк, и она маленько хрипела, был слышен свист в легких. Я вызвала педиатра. Она диагностировала у ребенка обструктивный бронхит и предложила госпитализацию. Я отказалась, так как дома есть небулайзер, подумала, что ингаляции я дома сама смогу сделать — зачем ехать в больницу и хватать заразу. Но ближе к вечеру малышке стало хуже: она стала задыхаться, смотрю, глаза закатила. Я бросилась звонить в «скорую», — рассказала КП-Новосибирск Анна.

Только когда врач убедился, что кризисный момент позади, он уехал.

— Никому не пожелаю пережить такой момент. Мне было больно и страшно. Я благодарна врачу, который оперативно приехал. Он не только хорошо сделал свою работу, но еще проявил заботу, не уехал спустя две минуты, внимательно отнесся к пациенту, — отметила сибирячка.

Анна рассказывает, что медики подозревают у дочки астму. Теперь малышке предстоит обследование.

Источник: КП Новосибирск