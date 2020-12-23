Вытащили с того света после коронавируса и двух инфарктов 74-летнюю Валентину Мальцеву врачи в Бердске

Бердчанка безмерно благодарна докторам, вырвавшим ее из лап смерти. А еще — фельдшеру «скорой», который без промедления доставил ее в реанимацию.

Валентину Мальцеву в очень тяжелом состоянии доставили в реанимацию кардиологии

Безмерно благодарна врачам, спасшим ей жизнь, 74-летняя жительница Бердска Валентина Мальцева.

-Все сейчас ругают врачей, скорую помощь, медицину. Я о медработниках могу сказать только хорошее, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 23 декабря Валентина Мальцева.

Валентина Константиновна переболела коронавирусом — внуки принесли. 14 ноября вечером ей стало внезапно плохо.

-Развились сердечный приступ, стенокардия, еще был и отек легких. Потому что поражение легких было. Дочь вызвала скорую помощь. Потом дочь сказала, что номер скорой был 677. Там был молодой фельдшер Александр. Я тот момент не помню. Со слов дочери, он грамотно и профессионально повел себя. Вошел в коридор, глянул на меня и тут же побежал в «скорую» за кислородом. Поставил уколы. Связался с реанимацией. Там мест не было. Так как я сердечница, меня повезли в кардиологию, там тоже реанимация есть. Время шло не на часы, а на минуты — такая я была тяжелая. До этого уже перенесла два инфаркта. Лечила меня молодая доктор Дарья Михайловна, потом ее сменила Ульяна Вениаминовна, которую все ласково называли Ульянушкой. Одним словам, за мою жизнь они сильно боролись. От меня не отходили. Там все за меня боролись и переживали: и медсестры, и санитарочки. Я 9 дней пролежала в реанимации под кислородом и под капельницами. Эти люди просто герои. Получают мизерные зарплаты. За мной ухаживали, как за маленьким ребенком. Представьте себе, лежала, как трупик, без сознания. Низкий поклон им! Я не знаю, как и что о таких людях говорить. Они меня вытащили. Сначала даже и не думали, что я с такими болячками поправлюсь. Через 9 дней меня перевели в пульмонологию, в чистую зону. Там ко мне тоже хорошо отнеслись. Врач сказала, что удивительно, что с такими болячками меня вытащили. Мало кто после коронавируса с такими болячками выживает.

Бердчанке очень хочется, чтобы все узнали, какие замечательные люди работают в больнице, скорой помощи — молодые, талантливые.

-Низкий вам поклон! - передала своим спасителям бердчанка.

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