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Обнародовали отчет о лечении Навального врачи Charite

16:59 23.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Состояние Навального улучшилось в начале сентября: его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ.

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Пресс-релиз позиционируют как "восьмое и заключительное" заявление больницы

Берлинская клиника Charite опубликовала в медицинском журнале Lancet развернутый отчет о клиническом случае Алексея Навального.
Пресс-релиз позиционируют как "восьмое и заключительное" заявление больницы о лечении основателя Фонда борьбы с коррупцией. Авторы напоминают основной ход событий.

Пациент поступил к ним в медучреждение 22 августа, спустя несколько дней у него диагностировали тяжелое отравление ингибиторами холинэстеразы. Затем последовало заявление правительства ФРГ о результатах исследования лаборатории бундесвера, которые выявили отравление веществами группы "Новичок".

"С согласия Алексея Навального команда (лечащих) врачей удовлетворила запрос профильного журнала Lancet и обнародовала отчет о лечении", — уточняется в статье.

При этом врачи омской больницы скорой помощи №1, куда Навального госпитализировали 20 августа, по итогам обследования назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, но ядов в крови и моче пациента не нашли.

В Омске основатель ФБК пробыл два дня, затем его по требованию родственников перевезли на лечение в Берлин. Вскоре власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва несколько раз запрашивала более детальную информацию по результатам анализов и правовой помощи.

Известно, что германская разведка BND с 1990-х имела доступ к "Новичку". Также его изучали около 20 государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.

Состояние Навального улучшилось в начале сентября: его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Через пару недель основателя ФБК выписали из стационара, сейчас он проходит реабилитацию и остается в Германии.

Хотя ОЗХО заявляла, что вещества, найденные в организме пациента, по характеристикам аналогичны "Новичку", но не значатся в списках запрещенных препаратов, Евросоюз ввел санкции против шести россиян и одной организации. По словам главы МИД Германии Хайко Мааса, Москва не предприняла никаких действий для прояснения инцидента с Навальным, поэтому решение ЕС о санкциях было правильным.
В начале ноября Россия объявила об ответных мерах.

Источник: РИА Новости

клиника лечение Навального отравление Навального отчет о лечении Алексей Навальный
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