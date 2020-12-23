Обязала блокировать запрещенный контент соцсети с 1 февраля Госдума

Кроме того, соцсети должны будут ограничивать доступ к информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, Конституции РФ, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Соцсети должны будут ограничивать доступ к информации, выражающей явное неуважение к обществу

Законом предусматриваются особенности распространения информации в социальной сети. Вводится понятие владельца социальной сети в интернете.

Устанавливаются обязанности для владельца социальной сети, доступ к которой в течение суток составляет более 500 тыс. пользователей, находящихся на территории РФ, в том числе создать на территории РФ представительство владельца социальной сети и ограничивать доступ или удалять по заявлению пользователя социальной сети распространяемую в ней информацию, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, и иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность в течение 24 часов с момента получения указанного заявления.

Также вводится обязанность не допускать использование социальной сети в целях совершения уголовно наказуемых деяний (в том числе распространение материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм; экстремистских материалов; материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, содержащих нецензурную брань).

Кроме того, соцсети должны будут ограничивать доступ к информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, Конституции РФ, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Источник: Госдума