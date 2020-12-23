Обманули старушку на 657 000 рублей мошенники. Ск завел дело

Женщину обманули на 657 тысяч рублей

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по сообщению средств массовой информации о возможных мошеннических действиях, совершенных в отношении пожилой жительницы столицы, организована доследственная проверка.

16 декабря 2020 года в одной из программ федерального телеканала женщина сообщила о том, что сотрудники коммерческой организации ввели ее в заблуждение при составлении договора на оказание юридических услуг и обманом завладели ее денежными средствами в размере 657 тысяч рублей.

Александр Бастрыкин поручил незамедлительно выяснить все обстоятельства произошедшего. Следователи ГСУ СК России по городу Москве в данный момент проверяют все сведения. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием будет дана принципиальная оценка действиям сотрудников фирмы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход и результат проверки находится на контроле руководства ГСУ СК России по г. Москве и в центральном аппарате СК России.

Источник: Следком