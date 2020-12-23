23.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Обманули старушку на 657 000 рублей мошенники. Ск завел дело

17:21 23.12.2020 Фото: Pixnio
0

Александр Бастрыкин поручил незамедлительно выяснить все обстоятельства произошедшего.

% name% title
Женщину обманули на 657 тысяч рублей

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по сообщению средств массовой информации о возможных мошеннических действиях, совершенных в отношении пожилой жительницы столицы, организована доследственная проверка.

16 декабря 2020 года в одной из программ федерального телеканала женщина сообщила о том, что сотрудники коммерческой организации ввели ее в заблуждение при составлении договора на оказание юридических услуг и обманом завладели ее денежными средствами в размере 657 тысяч рублей.

Александр Бастрыкин поручил незамедлительно выяснить все обстоятельства произошедшего. Следователи ГСУ СК России по городу Москве в данный момент проверяют все сведения. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием будет дана принципиальная оценка действиям сотрудников фирмы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход и результат проверки находится на контроле руководства ГСУ СК России по г. Москве и в центральном аппарате СК России.

Источник: Следком

крупная сумма мошенничество обманули на деньги
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нет совести?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Поделки на новый год 2021 своими руками
18:50 23-12-2020
Поделки на новый год 2021 своими руками
Отчет о лечении Навального опубликовала берлинская клиника Charite
18:39 23-12-2020
Отчет о лечении Навального опубликовала берлинская клиника Charite
Единый экстренный номер 112 вводят в России
18:20 23-12-2020
Единый экстренный номер 112 вводят в России
БердскКто срубил сосны и сжег ветки в Речкуновской зоне отдыха Бердска, выясняли полиция и чиновники. Все законно?
18:19 23-12-2020
Кто срубил сосны и сжег ветки в Речкуновской зоне отдыха Бердска, выясняли полиция и чиновники. Все законно?
Снова стать Путину президентом разрешила Госдума
18:08 23-12-2020
Снова стать Путину президентом разрешила Госдума
Почему растут цены на жилье в России, Объяснили в Сбербанке
18:00 23-12-2020
Почему растут цены на жилье в России, Объяснили в Сбербанке
Обязаны ли в коммерческих организациях поднимать ежегодно зарплату. Что будет в 2021 году?
17:50 23-12-2020
Обязаны ли в коммерческих организациях поднимать ежегодно зарплату. Что будет в 2021 году?
Решил уравнение Шредингера искусственный интеллект
17:45 23-12-2020
Решил уравнение Шредингера искусственный интеллект
Система здравоохранения должна работать без сбоев на новогодние праздники, заявил Мишустин
17:39 23-12-2020
Система здравоохранения должна работать без сбоев на новогодние праздники, заявил Мишустин
Рынок труда: итоги 2020. Какие профессии выйдут в топ в 2021 году
17:30 23-12-2020
Рынок труда: итоги 2020. Какие профессии выйдут в топ в 2021 году