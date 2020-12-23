Точный гороскоп на четверг 24 декабря 2020 года для каждого знака зодиака

Близнецы пойдут на неоправданный риск, а Скорпионам не стоит заключать сделки

Овны рвутся в бой, часто даже не думая о том, нужно ли им сражаться. Окружающие будут давать вам советы и вмешиваться в вашу жизнь, в связи с этим у вас возникнут конфликты с близкими людьми. Не берите сегодня с собой крупную сумму денег, банковскую карту положите в надежное место.

Тельцам пришло время исправлять сделанные ошибки. Ваша самооценка сегодня повысится, когда окружающие осыпят вас комплиментами. Сегодня возможны приятные встречи со старыми друзьями и неожиданные романтические свидания. Во вторую половину дня любимый человек порадует вас приятным сюрпризом.

Близнецы, чтобы достичь результата, любят идти на неоправданный риск. Вам нравится получать массу острых ощущений и удовольствия, даже если цель не будет достигнута. Во вторую половину дня возможны недомогания, которые не будут серьезной угрозой вашему здоровью. Иногда вы одариваете своей симпатией тех, кто вовсе в ней не нуждается.

Все, что говорят Раки, окружающие будут неверно истолковывать. Вы не сможете найти полного взаимопонимания в этот день даже с самыми близкими людьми. Не стоит сегодня браться за важные совместные дела, их, скорее всего, придется бросить из-за бесконечных ссор.

Звезды советуют Львам поступать по-своему, какие бы советы ни давали вам окружающие. У вас очень острая интуиция можете уверенно на нее положиться. Вы прекрасно разбираетесь в людях и с первого взгляда можете составить о них правильное впечатление. Вы отлично ладите со своей «половинкой».

При любых обстоятельствах друзья будут на стороне Дев. Можете всегда смело обращаться к друзьям за помощью или дельным советом. Вас поддержат даже недавние недруги, которые со временем станут вашими союзниками. Успех в делах, которые требуют творческого подхода будет вам обеспечен звездами.

Весы сегодня могут удачно отправиться в дальнее путешествие. Сегодня вы можете себе позволить делать крупные покупки, экспериментировать с разными необычными блюдами, проявлять инициативу в личных отношениях. Ваше внимание к любимому человеку будет встречено очень благосклонно.

Скорпионы сегодня будут к окружающим более доверчивы, чем обычно. Вокруг вас находится много манипуляторов, желающих воспользоваться вашей добротой. Не стоит сегодня заключать сделки и решать финансовые вопросы, но можно покупать дорогостоящие необходимые вещи.

Стрельцы могут сегодня выполнить дела, которые многим будут не по плечу. Постарайтесь продемонстрировать в полной мере окружающим, на что вы способны. Успех к вам придет в тех областях, где вы его совсем не ожидаете. Не стоит недооценивать себя, у вас много сторонников, которые поддержат любые ваши начинания.

Значительную часть этого дня Козероги проведут в размышлениях о будущем. У вас есть много планов, которые нужно срочно обдумать. Посоветуйтесь с близким человеком, который намного старше вас во время принятия жизненно важных решений. Этот день хорошо подходит для восстановления сил.

Решительность, с которой Водолеи берутся за дело, почти всегда приводит к успеху. Вы иногда переоцениваете свои силы, сильно себя нагружаете, а поэтому быстро выдыхаетесь, отчего возможны недомогания. Вечером организуйте встречу с друзьями и родственниками, получите заряд положительных эмоций.

Рыбам звезды обещают легкий и приятный день. Постарайтесь во вторую половину дня поберечь себя и отложить на завтра всю сложную работу. Посвятите этот день занятию, которое принесет вам огромное удовольствие. Ваш творческий потенциал в этот день будет высок.

Источник: izvmor.ru