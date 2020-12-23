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Объявил об отставке премьер Молдавии Ион Кику

17:23 23.12.2020 Фото: Sputnik
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Подавший в отставку премьер Молдавии Ион Кику заявил, что в среду обсудит с избранным президентом Майей Санду, как будет работать правительство до назначения нового кабмина.

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Премьер Молдавии объявил об отставке

Премьер Молдавии Ион Кику заявил на брифинге в среду, что уходит в отставку.

"Я обсудил с руководством страны шаги, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов, это необходимо, чтобы решить важные проблемы в стране. В связи с этим я вынес предложение о моей отставке и отставке правительства", - заявил Кику.

Подавший в отставку премьер Молдавии Ион Кику заявил, что в среду обсудит с избранным президентом Майей Санду, как будет работать правительство до назначения нового кабмина.

"Я сегодня встречусь в президентом Майей Санду, чтобы обсудить, как правительство будет исполнять свои обязанности до назначения нового кабинета министров. После этого я выступлю с заявлением", - сказал Кику.

Источник: РИА Новости

Молдавия отставка премьер Ион Кику
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