Огромная пробка растянулась на трассе Р-256 под Бердском. Фуры не могут забраться на горку. Легковушка слетела в овраг

Пробка не позволяет ехать автомобилистам

Сегодня, 23 декабря, с 17.00 автомобилисты застряли на трассе Р-256 под Бердском. Движение стоит и в сторону Искитима. Виной тому гололед, сообщает водитель и читатель "Курьер. Среда. Бердск" - фуры не могут забраться на горку, а легковушка слетела в кювет.

- Если ехать из Искитима, то после заправки "Газпрома" горка, вот после нее все и встали. Подъем начинается с Сосновки. Все фуры не могут подняться в гору. К тому же легковушка слетела с дороги в овраг. Гололед сильный. Позор, хотя бы для фур подсыпали. Такая ситуация в обе стороны. От Искитима до "Газпрома". А от Бердска уже набивается очередь из автомобилей до Сосновка. Движения нет совсем, - сообщил сайту "Весь Искитим" водитель Игорь.