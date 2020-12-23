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"ДОМ-2" не закрывают. На каком канале возобновит работу культовая передача?

23:20 23.12.2020 Фото: hochu.ua
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Уже 15 февраля съемки проекта возобновляются.

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Появились новости по части нашумевшего сообщения о закрытии "ДОМа-2"

Появились новости по части нашумевшего сообщения о закрытии "ДОМа-2". Подробности уже в нашем материале.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что реалити-шоу "ДОМ-2" закрывается после 16 лет существования в эфире. Много разговоров было о том, что проект давно пора закрыть (хотя шоу и сделало популярными несколько сотен людей), но есть и те, кто против.

Теперь же появилась информация, что закрытие "ДОМа-2" — скорее всего пиар-ход.

Как сообщает "СтарХит", уже 15 февраля съемки проекта возобновляются. По их информации, проект меняет канал. 30 декабря выйдет последний выпуск на ТНТ, а 15 февраля съемки возобновятся уже для другого канала. Якобы шоу уже перепродали на новое место. Источник говорит следующее:

Первая и самая вероятная версия — открытие полноценного телеканала "ДОМ-2", где жизнь "клевых ребят" будет транслироваться чуть ли не в режиме онлайн. Также велись переговоры с СТС и несколькими онлайн-кинотеатрами, которые не прочь подобрать себе рейтинговую программу. Тем более на некоторых из них работают бывшие топовые сотрудники ТНТ, к примеру, на МТС ТВ трудится экс-гендиректор канала Игорь Мишин.

Прежними также останутся участники на телестройки, как и формат проекта. О новых ведущих речи также не идет. Якобы ведущим даже сохранят зарплаты на время приостановки съемок.

Даже жить все ребята остаются на площадке. Их Инстаграмы тоже продолжат функционировать и продавать рекламу, правда, с нее сами герои не получают ни копейки — все уходит владельцам "ДОМа-2". Неприятный сюрприз получили разве что сотрудники, многие из которых остались без работы перед Новым годом и без каких-либо компенсаций.

Так что нам только остается следить за обновлениями, ведь вскоре проект порадует новостями.

Источник: hochu.ua

закрытие переговоры переезд реалити-шоу Игорь Мишин СтарХит ТНТ МТС ТВ Дом 2
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