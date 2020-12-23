Кто срубил сосны и сжег ветки в Речкуновской зоне отдыха Бердска, выясняли полиция и чиновники. Все законно?

Лес в Бердске вырубают постоянно - нарушений не обнаружено

В «Курьер. Среда. Бердск» обратились обеспокоенные жители Речкуновки. Они сообщили, что в их лесу снова рубят деревья. Более того, это происходит вечером, когда темно, а ветки и прочие отходы рубщики тут же сжигают. Жители ул. Железнодорожной рассказали, что сосны валили около 21.00 в понедельник, 21 декабря. По словам бердчан, «на место происшествия» они вызывали полицию.

В управлении МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили факт вырубки деревьев в Речкуновской зоне отдыха.

Главный специалист бердского управления природными ресурсами Андрей Неустроев сообщил, что к нему «приходил майор» с заявлениями бердчан о вырубке леса. И ему чиновник дал пояснения.

По словам Неустроева, деревья пилили на законных основаниях.

- Это вырубают в охранной зоне газопровода. Мы предупреждали о рубках. Они дорабатывают последние дни — заканчивают. Сегодня у нас был майор полиции по заявлению. Мы предоставили все заявления. Там все законно, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 23 декабря Андрей Неустроев.

Он сообщил, что убирают меченые деревья вдоль трассы газопровода протяженностью 4 км. По договору с «Газпромом» рубят сосны, попадающие в охранную зону. Из-за проблем с вырубкой, по словам Неустроева, подземный газопровод не могут запустить уже 5 лет — не соблюдены все требования.

- Охранная зона составляет 2 метра в обе стороны от трубы. Мы с прибором проходили и мерили, я лично метил деревья. Лишнего ничего не считали. Там все спокойно. Уже такой пакет документов... - высказался сотрудник управления природными ресурсами.

Чтобы газовики смогли срубить деревья в Речкуновке, часть массива пришлось вывести из лесного фонда. Ликвидировать стволы в охранной зоне «Газпром» начал в октябре 2020 года. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», почти за 3 месяца спилили 247 деревьев. И за это в городской бюджет перечислили 4,6 млн рублей.

- По факту вырубки деревьев на ул. Железнодорожной выезжал участковый уполномоченный. Он провел проверку, в ходе которой выяснилось, что строители работали на данном участке лесного массива с разрешения комиссии по принятию решений о вырубке и посадки зеленых насаждений в городе Бердске от 7 сентября 2020 года. Вырубка проводилась в рамках проекта газораспределительной станции. Все в рамках закона, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Анастасия Ахметова, референт отдела информации и общественных связей главка МВД по Новосибирской области.

Напомним, что еще в 2016 году на территории Нового поселка был построен газопровод высокого давления. При вводе его в эксплуатацию Бердск дополнительно будет получать более 20 тыс. кубометров газа, что позволит обеспечить голубым топливом жителей частного сектора и предприятия города.

Однако охранная зона газопровода попала в городские леса, где законодательно сплошная вырубка леса запрещена – это осложнило ситуацию с вводом газопровода в эксплуатацию.

- Нам пришлось провести достаточно сложную процедуру. Поскольку нельзя уменьшать площадь городских лесов, на замену данной площади мы включили другой участок в городские леса. Эта процедура потребовала значительного количества времени, поскольку осуществлялась на уровне Федерального агентства лесного хозяйства, - рассказала начальник отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации города Бердска Олеся Черемнова.

Теперь участок, где проходит охранная зона газопровода не находится в городских лесах и теперь можно будет начать вырубку. Дано разрешение на вырубку 247 сосен. За это АО «Газтранском» выплатит восстановительную стоимость, которая составит порядка 4,6 млн рублей. Эти средства пойдут, в том числе на обновление и увеличения зеленого фонда Бердска.

__________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.