Сколько платить алиментов на содержание немощных родителей, обсуждает Госдума

Кроме того, россиянам предлагается предоставить возможность налогового вычета за каждый месяц налогового периода за содержание своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей в размере по 1 400 рублей на каждого родителя.

Долг перед родителями получит законное обоснование

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают обязать трудоспособных россиян содержать своих нуждающихся в помощи родителей, выплачивая им алименты не ниже 2% от доходов, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Авторами выступили депутаты Виталий Пашин и Андрей Андрейченко.

"Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них", - говорится в проекте закона.

Согласно документу, вводится обязанность перечислять часть зарплаты в виде алиментов в размере не менее 2% двух от данного дохода в пользу своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей̆. Вместе с тем, дети и их родители вправе заключить соглашение об уплате алиментов в большем размере.

"При неисполнении и/или ненадлежащем исполнении трудоспособными совершеннолетними детьми своих обязанностей по содержанию нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, а также при отсутствии соглашения об уплате алиментов на нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, взыскание осуществляется в судебном порядке", - говорится в законопроекте.

Однако дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей.

Кроме того, россиянам предлагается предоставить возможность налогового вычета за каждый месяц налогового периода за содержание своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей в размере по 1 400 рублей на каждого родителя.

Источник: РИА Новости