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В Telegram появятся платные функции, объявил Павел Дуров

18:58 23.12.2020 Фото: Страница бизнесмена ВКонтакте
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На протяжении большей части истории Telegram он оплачивал счета компании из личных сбережений.

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Телеграм больше не может существовать бесплатно

По мере того, как Telegram приближается к отметке в 500 миллионов активных пользователей, многие задают вопрос: кто будет платить за этот рост? Ведь чем больше пользователей, тем больше расходов на серверы и трафик. А поддержка проектов нашего масштаба обходится в сотни миллионов долларов в год.

На протяжении большей части истории Telegram я оплачивал счета компании из личных сбережений. Но при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей – и соответствующим расходам.

Когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути – начать зарабатывать деньги для покрытия затрат – или продаться более крупному игроку.

Отсюда вопрос – как поступим мы? Проясню наши планы в нескольких пунктах.

1. Мы не собираемся продавать компанию, как это сделали основатели WhatsApp. Telegram нужен миру как независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса. Telegram должен и дальше служить образцом технологической компании, которая стремится к совершенству и целостности. Печальные примеры наших предшественников показывают, что это невозможно в составе крупной корпорации.

2. Telegram просуществует еще долго. Мы начали разрабатывать Telegram более 8 лет назад – первоначально как продукт для своего личного использования. С тех пор мы прошли большой путь. Telegram раздвинул границы возможного в целом ряде аспектов коммуникации – в шифровании, функциональности, простоте, дизайне, скорости. Но это только начало. Мы можем – и должны – принести миру гораздо больше.

3. Чтобы выполнить пункты 1 и 2, со следующего года Telegram начнет монетизироваться. При этом мы останемся верны нашим ценностям и гарантиям, которые дали в прошлом. Благодаря достигнутому масштабу, мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво – большинство пользователей едва ли заметят серьезные изменения.

4. Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоёмкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно.

5. Все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы. Считаем, что реклама в личных и групповых чатах неприемлема. Общение между людьми не должно прерываться на рекламу.

6. Помимо обмена сообщениями, в Telegram есть социально-сетевая составляющая. Массовые публичные каналы Telegram, построенные по принципу вещания “один ко многим”, могут достигать миллионов подписчиков и имеют мало общего с традиционным обменом сообщениями. Во многих странах владельцы таких каналов зарабатывают на показе рекламы своим подписчикам, иногда через сторонние рекламные платформы. Рекламные объявления, которые они публикуют, выглядят как обычные сообщения и нередко навязчивы. В этой связи мы предложим нашу собственную рекламную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик.

7. Монетизация Telegram должна приносить пользу не только нам, но и всему сообществу. Например, если популярные публичные каналы будут монетизироваться через рекламную платформу, владельцы этих каналов получат бесплатный трафик пропорционально их охвату. Или, если – вдобавок к текущим бесплатным стикерам – появятся платные стикеры с расширенными возможностями, художники этих стикеров также получат часть дохода. Мы хотим, чтобы создатели контента и предприниматели в Telegram процветали, обогащая всех наших пользователей за счёт повышения качества сервиса.

Таким мы видим путь Telegram.

Благодаря нему мы сможем внедрить множество новых функций и приветствовать миллиарды новых пользователей в течение грядущих десятилетий. Этот подход позволит нам оставаться независимыми, сохранить наши ценности, и предложить миру пример технологической компании нового типа.

Источник: Павел Дуров

Telegram платные услуги реклама рост Павел Дуров
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