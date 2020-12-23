Сколько сохраняется иммунная память о коронавирусе, выяснили ученые

Это объясняет малое число примеров истинного повторного заражения по всему миру, у которых был выявлен коронавирус. Новое исследование дает надежду, что разработанные вакцины обеспечат длительную защиту.

У коронавируса осталось все меньше загадок

Австралийские ученые выяснили, что переболевшие коронавирусом люди сохраняют иммунную память о патогене спустя восемь месяцев после заражения, сообщается в пресс-релизе на сайте Университета Монаша.

"Исследование является веским доказательством того, что вакцины против вируса SARS-CoV-2, вероятно, будут работать длительный период времени", - говорится в документе. Ранее многие исследования показывали, что первые антитела к коронавирусу исчезают спустя несколько месяцев, что вызвало опасения относительно эффективности вакцинации.

Исследование проводилось группой ученых из отделения иммунологии и патологии австралийского университета Монаша и исследовательского альянса Альфреда, который включает в себя университет Монаша, больницу Альфреда и институт Бернета. Исследование было опубликовано в журнале Science Immunology.

Ученые выявили, что особые иммунные B-клетки сохраняют память о вирусе и при повторном проникновении патогена в организм быстро запускают выработку защитных антител. Исследователи набрали группу из 25 пациентов с COVID-19 и взяли у них 36 образцов крови с 4 дня до 242 дня после инфицирования. Как и во время других подобных исследований, антитела к вирусу начали вырабатываться на 20 день после инфицирования.

Однако у всех пациентов сохранились B-клетки иммунной памяти, которые распознавали один из двух компонентов вируса SARS-CoV-2 - шиповидный белок и нуклеокапсидный белок. Эти специфические B-клетки памяти стабильно присутствовали и через 8 месяцев после инфицирования.

"Эти результаты важны, так как определенно показывают, что инфицированные вирусом COVID-19 пациенты на самом деле сохраняют иммунитет к вирусу и болезни", - заявил доцент университета Монаша Менно ван Зелм. По его словам, это объясняет малое число примеров истинного повторного заражения среди миллионов людей по всему миру, у которых был выявлен коронавирус. Новое исследование дает надежду, что разработанные вакцины обеспечат длительную защиту.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Источник: РИА Новости