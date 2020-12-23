Где и кому ставят прививки от коронавируса в Новосибирской области, назвали власти

По состоянию на 23 декабря первый этап вакцинации прошли 1 280 человек. Вакциной «Гам-КОВИД-Вак» двукратно привиты 42 человека.

Вакцинация приходит в Новосибирскую область

По состоянию на 23 декабря прививку от коронавируса поставили 1 280 жителей региона – вакцинация проводится на базе 24 медицинских организаций Новосибирска и районов области.

К настоящему времени в регион поступило два вида вакцин для профилактики COVID-19. 3442 дозы комбинированного векторного препарата Гам-КОВИД-Вак и 1000 доз вакцины на основе пептидных антигенов ЭпиВакКорона.

Гам-КОВИД-Вак – двухкомпонентная, вакцинация предполагает поэтапное введение компонентов с разницей 21 день. ЭпиВакКорона – однокомпонентная, но вводится дважды, повторное введение – через 14-21 день. Таким образом, 1 000 доз позволят иммунизировать 500 человек.

Вакцинация против коронавирусной инфекции проводится на базе 24 медицинских организаций Новосибирска и районов области. Там, где созданы условия для низкотемпературного хранения, – вакциной Гам-КОВИД-Вак. В Сузунском, Болотнинском и Тогучинском районах – вакциной ЭпиВакКорона. Маршрутизация жителей региона для проведения иммунизации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 в медицинские организации определена приказом министерства здравоохранения Новосибирской области.

Иммунизация поступившими на территорию региона вакцинами в настоящий момент проводится взрослым с 18 до 60 лет с учетом противопоказаний, согласно инструкции к препарату.

По состоянию на 23 декабря первый этап вакцинации прошли 1 280 человек. Вакциной «Гам-КОВИД-Вак» двукратно привиты 42 человека. Напомним, пробную партию данного препарата – 42 дозы – Новосибирская область получила в конце сентября.

Для справки

Категории лиц, подлежащих вакцинации против коронавирусной инфекции вызываемой вирусом SARS-CoV-2, утверждены приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (в редакции от 09.12.2020 № 1307н, которая вступит в силу с 27.12.2020).

К приоритету 1-го уровня относятся: взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям: работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров; лица, проживающие в организациях социального обслуживания; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

К приоритету 2-го уровня относятся: взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям: работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу; лица, работающие вахтовым методом; волонтеры; военнослужащие; работники организаций сферы предоставления услуг.

К приоритету 3-го уровня относятся: государственные гражданские и муниципальные служащие; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу.