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Метель занесла снегом Бердск вечером 23 декабря 2020

19:21 23.12.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Синоптики обещают снегопад с ветром и 24 декабря. Есть надежда, что городские дороги к утру четверга останутся проезжими.

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Метель в Бердске усилилась к ночи

К вечеру среды, 23 декабря, в Бердске усилился ветер. Метель заносит снегом городские улицы.

Судя по прогнозу синоптиков, в четверг, погода мало изменится. В Западно-Сибирском гидрометцентре на 24 декабря в Новосибирской области обещают снег, местами сильный. Ветер южный, юго-восточный ночью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с.

Между тем, по данным регионального управления МЧС, автомобильные дороги федерального значения находятся в проезжем состоянии.

Надеемся, что и дороги Бердск к завтрашнему утру будут проезжими.

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Обстановка на бердских дорогах пока терпимая
ветер метель прогноз синоптик снег ГУ МЧС по НСО
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