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Вернут деньги россиянам за отмененный новогодний ужин в отелях Турции

21:24 23.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Ранее МВД Турции запретило с 21:00 31 декабря по 05:00 4 января проводить любые массовые развлекательные мероприятия в гостиницах на территории всей страны.

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После ужесточения ограничений в Турции бронирования туров в эту страну сократились на 15-20%, сообщили в АТОР

Россиянам, которые оплатили новогодний ужин в турецких отелях, вернут деньги из-за решения местных властей запретить увеселительные мероприятия для туристов в новогоднюю ночь. Об этом сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Аннулированных туров среди тех, кто приобрел, в том числе с новогодним ужином, на данный момент нет. Может быть какие-то единицы, нам про них неизвестно. Снижение продаж есть. Туристы, которые приобрели новогодний ужин в рамках турпакета и заранее его оплатили, им средства будут возвращены", - сказала Ломидзе.

Порядок возврата средств за новогодний ужин сейчас обсуждается с турецкой стороной: деньги будут либо возвращены туристам на месте, либо по месту приобретения тура после возвращения домой, уточнила она.

Сразу после ужесточения ограничений в Турции из-за пандемии объем бронирований туров в эту страну в России сократился на 15-20%, сообщила Ломидзе, но потом постепенно спрос начал восстанавливаться.

Ранее МВД Турции запретило с 21:00 31 декабря по 05:00 4 января проводить любые массовые развлекательные мероприятия в гостиницах на территории всей страны. Руководство гостиниц также не сможет с 22:00 в дни ограничений осуществлять музыкальные трансляции через аудиосистемы отелей - как в записи, так и вживую.

Источник: ТАСС

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