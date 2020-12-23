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На национальный план 39 трлн рублей потратит Россия за три года

19:40 23.12.2020 Фото: Кремлин.ру
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Мишустин отметил, что теперь расходы бюджета будут тесно связаны с достижением национальных целей. Пришлось скорректировать нацпроекты.

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Правительство скорректировало нацпроекты, заявил Мишустин

Кабинет министров скорректировал национальные проекты. Об этом объявил глава правительства Михаил Мишустин на совместном совещании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое провел президент Владимир Путин 23 декабря.

«Правительство уже скорректировало национальные проекты в соответствии с обновленными целями и задачами», — сообщается в стенограмме Кремля.

Премьер добавил, что по каждому проекту выделили общественно значимые результаты, которые влияют на улучшение качества жизни населения. Кроме того, они влияют на ведение предпринимательской деятельности. Также специалисты описали показатели достижения целей.

По словам Мишустина, в течение трех лет на реализацию единого национального плана будет выделено более 39 триллионов рублей. Для подготовки плана сформировали 25 межведомственных рабочих групп, в которые вошли сотни представителей почти всех ведомств и министерств.

«Они тщательно рассматривали все детали, осуществляли декомпозицию национальных целей развития. На реализацию единого плана выделяются серьезные ресурсы: в следующие три года — более 39 триллионов рублей, или около 13 триллионов рублей в год», — заявил глава правительства.

Мишустин отметил, что теперь расходы бюджета будут тесно связаны с достижением национальных целей.

национальный нацпроекты план Михаил Мишустин
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