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Выплаты на детей до 8 лет по 5000 рублей под Новый год бьют рекорды, заявил Мишустин

20:54 23.12.2020 Фото: www.kremlin.ru
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Российским семьям в качестве предновогодних "детских" выплат уже перечислено около 67 млрд рублей.

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Премьер-министр рассказал, что на портале госуслуг была открыта специальная форма для заявлений и было подано более 150 тыс. заявок

Почти полмиллиона человек уже подали заявки на получение предновогодних "детских" выплат. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, выступая в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"На сегодняшнее утро подано почти полмиллиона заявлений на детей, которые родились после 1 июля", - сказал Мишустин.

Премьер-министр также рассказал, что после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о единовременных выплатах детям до 8 лет, на портале госуслуг была открыта специальная форма для заявлений. По его данным, в первые три часа на сайт обратилось свыше 1,5 млн человек, чтобы получить информацию, за это же время было подано более 150 тыс. заявок.

"Это рекорд по количеству оформленных заявлений через сайт "Госуслуги". Для сравнения, по самой массовой выплате на детей от 3 до 16 лет за первые три часа на портале было оформлено в 1,5 раза меньше заявлений", - поделился статистикой Мишустин. По его данным, по состоянию на 23 декабря было также подано 350 тыс. заявлений на корректировку номера банковского счета. Семьям, которые в текущем году уже получали "президентские" выплаты, деньги начислялись автоматически без заявления. Мишустин также подчеркнул, что технологически все было отработано четко.

По словам Путина, логика людей, которые сразу подали соответствующие заявки, понятна. "Люди хотят получить эти деньги перед Новым годом, как мы с вами и планировали, чтобы <…> детям какие-то подарки приобрести. До Нового года люди хотят это сделать, поэтому и 1,5 млн за три часа заявок (обращений на сайт)", - заметил президент.

Российским семьям с детьми в качестве предновогодних "детских" выплат уже перечислено около 67 млрд рублей. Об этом сообщил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Всего уже выплачено почти 67 млрд рублей. Эти средства получили семьи, в которых воспитывается свыше 13 млн детей, в их числе более 400 тысяч ребят, на которых были поданы новые заявления", - рассказал глава кабмина.

Он обратил внимание, что родители и опекуны, которые еще не успели подать заявления на получение такой поддержки, могут это сделать до 1 апреля 2021 года. "Все средства на "президентские" выплаты предусмотрены в федеральном бюджете и будут доведены до каждой семьи, где есть дети до 8 лет", - подчеркнул Мишустин, отметив, что сумма в 5 тысяч рублей, которую дети получат к Новому году, не облагается налогом на доходы физических лиц.

"Создание эффективной системы поддержки семей с детьми - это один из приоритетов работы правительства. Такую задачу мы решаем в рамках реализации национальных целей развития", - подытожил премьер-министр.

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