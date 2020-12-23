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Самолет с дымящимся крылом сняли очевидцы в районе аэропорта Внуково

20:12 23.12.2020 Фото: m24.ru
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Очевидцы сообщили о самолете в небе над столицей, у которого дымится правое крыло.

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Очевидцы сообщили о самолете с дымящимся крылом в небе над Москвой

Очевидцы сообщили о самолете в небе над столицей, у которого дымится правое крыло, передает телеканал Москва 24. По предварительным данным, это произошло в районе аэропорта Внуково.

Ранее самолет авиакомпании Utair, направлявшийся из красноярской Игарки в Уфу, вынужденно сел в аэропорту Сургута. Посадка прошла в штатном режиме.

После взлета у Boeing-735 сработал датчик неисправности наддува. Изначально капитан воздушного судна рассчитывал вернуться в Игарку, но позже принял решение лететь в Сургут, передает Москва 24.

аэропорт дым крыло неисправности
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