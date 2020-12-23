23.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Суд дал 14 лет тюрьмы матери, замуровавшей 12-летнего сына в бетон

22:05 23.12.2020
0

Галина Морозова в 2016 и 2017 годах баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019 году – на пост губернатора Астраханской области.

% name% title
Женщина пыталась скрыть факт преступления

Астраханский областной суд в среду приговорил к 14 годам колонии местную жительницу за убийство 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона.

"Суд назначил женщине 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и с ограничением свободы на срок один год", - сказал он.

Как установил областной СК, 12-летний мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня, из-за чего между ним и матерью возникла ссора. Женщина дождалась момента, когда сын уснет, "затем нанесла несколько ударов в область головы острой частью пластиковой кисточки и гантелью", мальчик скончался на месте.

После этого она вывезла труп сына в дом, который раньше принадлежал ее матери, и спрятала его в погребе, залив бетоном. Она пыталась запутать следствие, сообщая, что видела мальчика около дома, а также "узнавала" его на камерах видеонаблюдения. Правоохранители нашли тело 19 июня. Мать ребенка арестовали, она признала вину. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала женщину вменяемой.
Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство малолетнего". В конце октября текущего года региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение, и дело было передано в суд.

Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, обвиняемая в убийстве ребенка – Галина Морозова, известный в регионе политический деятель.

Согласно данным областного избиркома, Морозова в 2016 и 2017 годах баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019 году – на пост губернатора Астраханской области.
Кроме того, в конце 2017 года Морозова, являясь членом "Справедливой России", предложила свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года. Депутат областной думы, член совета регионального отделения "Справедливой России" Хамзат Даудов заявлял РИА Новости, что Морозова вышла из партии в 2019 году, когда однопартийцы не подержали ее кандидатуру для выдвижения на выборы губернатора.

Источник: РИА Новости

бетон женщина ночью ссора убила мальчика
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

В чем причина такой жестокости?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"ДОМ-2" не закрывают. На каком канале возобновит работу культовая передача?
23:20 23-12-2020
3 оригинальных рецепта салатов для семей с детьми на Новый год 2021
22:50 23-12-2020
3 оригинальных рецепта салатов для семей с детьми на Новый год 2021
Где и кому ставят прививки от коронавируса в Новосибирской области, назвали власти
22:35 23-12-2020
Где и кому ставят прививки от коронавируса в Новосибирской области, назвали власти
Вытаскивать людей из трущоб и закрывать эту "позорную страницу" поручил Путин
22:28 23-12-2020
Вытаскивать людей из трущоб и закрывать эту
Новые правила оплаты услуг ЖКХ: Что изменится в 2021 году
22:18 23-12-2020
Новые правила оплаты услуг ЖКХ: Что изменится в 2021 году
Суд дал 14 лет тюрьмы матери, замуровавшей 12-летнего сына в бетон
22:05 23-12-2020
Суд дал 14 лет тюрьмы матери, замуровавшей 12-летнего сына в бетон
Сколько шампанского можно выпить в Новый год 2021 и кому противопоказан игристый напиток 1
21:50 23-12-2020
Сколько шампанского можно выпить в Новый год 2021 и кому противопоказан игристый напиток
Второе уголовное дело мэра Томска Кляйна связано с продажей городской земли его дочери без торгов
21:48 23-12-2020
Второе уголовное дело мэра Томска Кляйна связано с продажей городской земли его дочери без торгов
Путин согласился повысить минимальную зарплату 1
21:30 23-12-2020
Путин согласился повысить минимальную зарплату
Вернут деньги россиянам за отмененный новогодний ужин в отелях Турции
21:24 23-12-2020
Вернут деньги россиянам за отмененный новогодний ужин в отелях Турции