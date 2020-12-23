Путин объявил 31 декабря выходным днем по всей России

Путин призвал все регионы сделать 31 декабря выходным. Об этом президент заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам 23 декабря, передает сайт Кремля.
-Следует эту инициативу поддержать - с федерального уровня нельзя, но регионы на местах могут, - высказался глава государства.
По словам президента, работа в этот день "очень своеобразная", а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.
-Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую и в тех субъектах, где такое еще решение не принято, сделать это, - заявил Путин.