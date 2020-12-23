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Путин объявил 31 декабря выходным днем по всей России

20:33 23.12.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент призвал регионы поддержать его инициативу, поскольку за короткий срок на федеральном уровне изменить ничего нельзя.

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Путин призвал все регионы сделать 31 декабря выходным

Путин призвал все регионы сделать 31 декабря выходным. Об этом президент заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам 23 декабря, передает сайт Кремля.

-Следует эту инициативу поддержать - с федерального уровня нельзя, но регионы на местах могут, - высказался глава государства.

По словам президента, работа в этот день "очень своеобразная", а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.

-Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую и в тех субъектах, где такое еще решение не принято, сделать это, - заявил Путин.

выходной президент регионы Владимир Путин
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