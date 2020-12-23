Путин объявил 31 декабря выходным днем по всей России

Президент призвал регионы поддержать его инициативу, поскольку за короткий срок на федеральном уровне изменить ничего нельзя.

Путин призвал все регионы сделать 31 декабря выходным

Путин призвал все регионы сделать 31 декабря выходным. Об этом президент заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам 23 декабря, передает сайт Кремля.

-Следует эту инициативу поддержать - с федерального уровня нельзя, но регионы на местах могут, - высказался глава государства.

По словам президента, работа в этот день "очень своеобразная", а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.

-Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую и в тех субъектах, где такое еще решение не принято, сделать это, - заявил Путин.