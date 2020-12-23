23.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Работа

Двойные выплаты работающим в Новый год медикам приказал сделать Путин

21:04 23.12.2020 Фото: Кремлин.ру
0

По словам президента, это обоснованно и с социальной точки зрения, и с точки зрения справедливости.

% name% title
Путин поручил сделать работающим в праздники медикам двойные выплаты

Президент России Владимир Путин заявил, что в предстоящие новогодние длительные праздники медикам, которые борются с коронавирусом, нужно обеспечить социальные выплаты в двойном размере.

Президент в среду провел совместное заседание Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. В ходе дискуссии он напомнил, что по закону каждый медик, работающий в праздничные дни, должен получать двойную зарплату, это касается и тех специалистов, которые помогают пациентам с COVID-19, передает сайт Кремля.

"Это, безусловно, должно быть сделано, это требование закона. Но есть одна вещь, на которую нужно отдельно обратить внимание, - в Трудовом кодексе, конечно же, ничего не говорится о специальных социальных выплатах, которые мы по решению правительства выплачиваем медицинским работникам за риски, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере", - заявил Путин.

По его словам, это обоснованно и с социальной точки зрения, и с точки зрения справедливости.

"Прошу правительство организовать эту работу и как можно быстрее принять соответствующее решение. Мы в целом тоже эту тему обсуждали. Нужно это сделать", - обратился президент к членам правительства.

COVID-19 выплаты коронавирус медик праздничные дни Владимир Путин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Справедливое решение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сколько шампанского можно выпить в Новый год 2021 и кому противопоказан игристый напиток
21:50 23-12-2020
Сколько шампанского можно выпить в Новый год 2021 и кому противопоказан игристый напиток
Второе уголовное дело мэра Томска Кляйна связано с продажей городской земли его дочери без торгов
21:48 23-12-2020
Второе уголовное дело мэра Томска Кляйна связано с продажей городской земли его дочери без торгов
Путин согласился повысить минимальную зарплату
21:30 23-12-2020
Путин согласился повысить минимальную зарплату
Вернут деньги россиянам за отмененный новогодний ужин в отелях Турции
21:24 23-12-2020
Вернут деньги россиянам за отмененный новогодний ужин в отелях Турции
Что категорически нельзя делать в Рождество 25 декабря и Сочельник 24 декабря 2020 года: История и традиции праздника
21:20 23-12-2020
Что категорически нельзя делать в Рождество 25 декабря и Сочельник 24 декабря 2020 года: История и традиции праздника
Двойные выплаты работающим в Новый год медикам приказал сделать Путин
21:04 23-12-2020
Двойные выплаты работающим в Новый год медикам приказал сделать Путин
Выплаты на детей до 8 лет по 5000 рублей под Новый год бьют рекорды, заявил Мишустин
20:54 23-12-2020
Выплаты на детей до 8 лет по 5000 рублей под Новый год бьют рекорды, заявил Мишустин
5 сильных ритуалов на деньги и удачу в жизни для проведения 31 декабря 2020 года
20:50 23-12-2020
5 сильных ритуалов на деньги и удачу в жизни для проведения 31 декабря 2020 года
Путин объявил 31 декабря выходным днем по всей России
20:33 23-12-2020
Путин объявил 31 декабря выходным днем по всей России
За нападение "под кайфом" с ножом на полицейских 13 лет строго режима дал суд Новосибирска
20:31 23-12-2020
За нападение