Новые правила оплаты услуг ЖКХ: Что изменится в 2021 году

Новый год приносит перемены и в сфере ЖКХ

С наступлением нового года в России изменится очень многое. Появится множество новых законодательных актов, а несколько тысяч старых и привычных законов утратят свою силу. Для пенсионеров будут введены новые пенсионных удостоверения, которые необходимо будет своевременно получить. Будет проведена значительная реформа здравоохранения, в том числе и реформа ОМС. Изменится многое и для государственных служащих. Для собственников квартир появятся новые штрафы и запреты. Изменится и жизнь автовладельцев, так как для них тоже вводятся новые штрафы.

Не осталась в стороне и сфера ЖКХ. Здесь также ожидается немало серьезных перемен. Некоторые законы позволят не платить за услуги ЖКХ или существенно снизить оплату, что позволит не только экономить многим гражданам, но и должно повысить качество оказываемых услуг. Планируется и введение новой услуги ЖКХ, которая обойдется гражданам примерно в 10 000 рублей. Как и всегда, в начале нового года ожидается повышение тарифов на услуги, но это далеко не все. Изменятся и правила оплаты услуг ЖКХ, что необходимо учесть, чтобы избежать начисления штрафов. Рассмотрим подробнее.

Приборы учета и передача их показаний



Весной, еще в начале пандемии, власти позволили гражданам временно не проводить обязательную проверку технического состояния приборов учета коммунальных услуг, при этом управляющие компании были обязаны принимать показания бытовых счетчиков даже в том случае, если сроки проведения проверки прошли, а приборы проверены не были.

В обычных условиях, если вовремя не провести проверку приборов учета, сумма оплаты услуг ЖКХ может заметно возрасти, как и в том случае. Если владелец квартиры вовремя не передал показания счетчиков для начисления оплаты. Введение моратория многое в этих моментах изменило, но важно помнить о том, что мораторий является лишь временной мерой помощи населению.

С наступлением 2021 года мораторий будет отменен, и все вернется к прежним требованиям, а это значит, что уже с 1 января управляющие компании перестанут принимать показания приборов учета, которые не прошли проверку. В таких ситуациях плата будет начисляться по установленным нормам, а не фактическому потреблению.

Кстати, до наступления нового года необходимо провести и проверку газового оборудования – газовых плит, газовых водонагревателей и прочих приборов. Пользоваться газовым оборудованием, которое не прошло платное техническое обслуживание, будет запрещено. Нарушение этого требования будет караться штрафом. В целом, для владельцев квартир изменится очень и очень многое.

Вернутся все штрафные санкции

Мораторий на начисление штрафов был введен в апреле текущего года. Власти запретили управляющим компаниям и поставщикам коммунальных услуг начислять пени и штрафы при просрочке платежей по ЖКХ, а также при наличии задолженности. Многие граждане при этом перестали оплачивать услуги, неверно истолковав запрет правительства, что с наступлением нового года приведет к резкому росту задолженности.

Мораторий действовал с апреля и до конца текущего года, однако с 1 января, когда срок действия запрета закончится, все долги граждан будут пересчитаны, и в общую сумму долга войдут и все эти месяцы неоплаты. К резкому росту долгов по ЖКХ приведет и некоторое противоречие в новых законах.

Но есть и хорошие новости



Например, то, что взыскивать долги с владельцев квартир и домов управляющим компаниям и поставщикам ресурсов станет значительно сложнее. Чтобы предотвратить возможные проблемы, представители управляющих компаний начали еще осенью обходить квартиры жильцов, выпрашивая у них копии документов.

Дело в том, что согласно новым законам, подать в суд на должника по оплате коммунальных услуг с целью взыскания задолженности можно будет только при обязательном указании идентификатора человека. В качестве идентификатора могут использоваться данные документов, например, паспорта, СНИЛС, ИНН и т.д.

Причина такого нововведения проста. Путаница между гражданами при взыскании долгов происходит очень часто. Например, взыскание по долгам одного гражданина нередко получает совсем другой человек, который ни в чем не виноват и никогда не имел задолженности по оплате ЖКХ. Происходит это, как правило, при полном совпадении ФИО. Указание идентификатора должника позволит избежать подобных ситуаций и лишних судебных разбирательств.

Это нововведение приобретает особую важность с наступлением нового года, когда долги многих граждан заметно вырастут, а запрет на судебные взыскания будет отменен.

Изменятся и правила в начислении субсидии

Новые правила получения компенсации за оплату услуг ЖКХ также вступают в силу с 1 января 2021 года.

Ранее для оформления субсидии ЖКХ владелец жилого помещения должен был обязательно предоставить справку об отсутствии задолженности по оплате. С наступлением нового года такую справку брать будет уже не нужно, так как теперь подать документы на субсидию смогут и должники при наличии заключенного соглашения о рассрочке погашения долга.

Кроме этого, не нужно будет собирать многие документы на получение субсидии, так как большую их часть органы социальной защиты населения будут запрашивать самостоятельно через систему межведомственного взаимодействия.

Источник: Будни юриста