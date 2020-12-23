Путин согласился повысить минимальную зарплату

Путин согласен с идеей повысить МРОТ

Путин согласен с идеей повысить МРОТ до 12 792 рублей (на 5,5%). Президент поддержал предложение 23 декабря на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам, сообщает сайт Кремля.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов отметил, что на сегодняшний день размер МРОТ не соответствует реалиям жизни. По его мнению, рассчитывать МРОТ надо на семью с двумя-тремя детьми.

-Что касается МРОТ, то, действительно, минимальная величина, что уж там говорить. Но мы только смогли вот совсем недавно МРОТ приравнять к прожиточному минимуму, это был значительный шаг, дальше надо действовать постепенно, поэтапно. Мы это сделали, не так просто было, но все равно, мы сделали, и более того - зафиксировали это в основном законе страны. Вы правы в том, что, конечно, его надо поднимать, это очевидные вещи, - ответил Путин.