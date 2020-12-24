Униформа от "Милан-текстиль": Стильный сотрудник - успешная компания

Наши технологи по желанию заказчиков разрабатывают фирменный стиль и модели одежды, в том числе усложненные и эксклюзивные.

Униформа от "Милан-текстиль" - это удобство, эргономичность и простота в уходе

Униформа в компании всегда позволяет повысить узнаваемость бренда, создать знак качества и уважения. Она является показателем надежности компании для людей.

Униформа от "Милан-текстиль" - это удобство,эргономичность и простота в уходе. С течением времени и длительной носки она не утрачивает свой презентабельный внешний вид.

Наши технологи по желанию заказчиков разрабатывают фирменный стиль и модели одежды, в том числе усложненные и эксклюзивные. Большое внимание уделяется качеству пошива изделий, которые потом приятно надевать и носить.

Спецодежда в ООО "Милан-Текстиль"

Телефон 8-913-943-57-65

НАш адрес: г. Бердск, ул. Первомайская, 12 (офис 11)

E-mail: marina@milan-tex.ru

Источник: Раздел ООО "Милан-Текстиль" на сайте Весь Бердск